人工呼吸器やたんの吸引など医療的ケア（医ケア）が必要な人たちの支援や地域づくりを考えるセミナーが22日、福岡県久留米市の久留米大医学部で開かれる。市内の介護サービス事業者らでつくる協議会などが主催。医ケア児者支援の第一人者として知られる栃木県の認定NPO法人「うりずん」理事長で「ひばりクリニック」院長の高橋昭彦氏、熊本市の「おがた小児科・内科医院」理事長の緒方健一氏の講演などがある。参加者を募集中。

久留米市は2012年から、地域で暮らす重症心身障害児者を介護、福祉サービスの事業者らが連携し、行政とも協働して支援していく「地域包括ケアシステム」を構築。セミナーはその研修の一環として毎年実施している。

高橋氏、緒方氏はそれぞれ開業医の傍ら、医ケアが必要な子どもを一時預かりし、家族を支える施設を立ち上げるなど先駆的な取り組みを続けている。講演では歩みを振り返りながら、地域に求められる支援のあり方も話す予定。久留米市の医師会や教育委員会関係者らが登壇するパネルディスカッションもあり、これまでの成果や今後の課題について意見交換する。

22日は午前10時〜午後3時、会場は同医学部看護学科・医療検査学科1号館4階の講義室5。定員は約100人、参加は無料。事前に申し込み＝QRコード＝が必要（16日締め切り）。久留米市介護福祉サービス事業者協議会事務局＝0942（35）1525。