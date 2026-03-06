日本打線を引っ張る近藤（ソフトバンク）が、6日の台湾戦を前に「（初戦の）ポイントは先制点」と断言した。「初戦は大事」と繰り返す中、中軸につなぐ役割が得点の鍵を握りそうだ。

2日のオリックスとの強化試合では1番近藤、2番大谷。翌3日の阪神戦では逆になった。本戦でもどちらかの打順になる可能性が高く、近藤は「いい形で（大谷）翔平に回すなり、翔平をかえすなりにはなってくると思う」と言い切る。

2番で全7試合にスタメン出場した前回大会は打率3割4分6厘、出塁率5割をマークし、打線をけん引した。今回も中軸に鈴木（カブス）や村上（ホワイトソックス）らが並ぶだけに、近藤がつなげば得点に結びつく確率は上がる。

大きな決断を下した。自身の成長よりもチームの勝利を優先し、オフに取り組んだスタンス幅を狭める新打撃フォームを阪神戦から一度中断。昨年までと同じような形に変えた。「始まってからも技術面の微調整は必要になってくると思うが（状態は）いいんじゃないか」。連覇へ覚悟を決めた近藤が、今回も侍打線の“潤滑油”となる。（大橋昂平）