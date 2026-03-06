世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対し、東京高裁が解散命令を出した。

長年にわたる悪質な献金被害は教団の組織的行為によるものと捉え、東京地裁の決定を支持した。妥当な判断と言える。

信者らが身分を隠して献金を勧誘するなど「現在も不法行為に当たる献金勧誘が行われる恐れがある」と断じた。

解散命令は直ちに発効し、裁判所が選任した清算人が教団の財産を管理して被害者への弁済に当たる。

宗教法人法に基づく「法令違反」を理由とした解散命令は、オウム真理教などに続き3例目となる。民法の不法行為では初めてだ。

教団側は解散要件には当たらないと反論したが、東京高裁は「今後、不法行為を防止するための実効性のある対策を自発的に取ることは期待し難い」と厳しく指摘した。

教団は宗教法人格を失い、税制の優遇措置は受けられなくなった。最高裁に不服申し立てをする方針だ。任意団体としての活動は続けられる。

献金被害は高額で、精神的苦痛を受けた信者らも多い。弁護士団体には3万件を超える相談が寄せられている。被害者の救済を確実に進めなくてはならない。

決定によると、教団の収入は信者からの献金が大半を占め、2024年度の資産額は1040億円に上る。

不法な献金の勧誘などで16年までの約40年間、確実に認定できる人に限っても全国の506人に74億円超の損害を与えた。

無理な献金をして生活苦に陥った家庭がある。被害を誰にも相談していない人もいるだろう。一人でも多くの被害者が速やかに弁済を受けられるように、救済手続きの周知が欠かせない。

政府は清算人が教団の財務状況を正確に把握できるように、各府省庁が持つ情報を提供する。宗教2世と呼ばれる信者の子どもにはスクールカウンセラーの配置を増やし、相談体制を充実させる。

信者や家族の生活を幅広く支援するのは政府の役割だ。関係機関が協力し、一人一人の状況に合った対応に努めてもらいたい。

一連の問題で忘れてはならないのは、教団と政治との結びつきである。

22年の安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに、自民党議員と教団幹部の交流、最近まで続いていた選挙支援が表面化した。政権与党との蜜月関係が不法行為を助長したと言っても過言ではない。

高市早苗首相も今月の衆院予算委員会で、教団と関係が深いとされる世界日報のインタビューに5回応じたと明らかにし「教団と関係があると知って取材を受けたわけではない」と釈明した。

自民は教団と関係を断つ方針を重ねて示したが、検証作業は不十分なままだ。教団が解散しても究明が必要なことに変わりはない。