第98回選抜高校野球大会（19日から13日間、甲子園）の抽選会が6日、大阪市内で行われる。21世紀枠で75年ぶりに出場する長崎西は、前回出場し4強入りした1951年以来となる甲子園での勝利を目指す。昨秋の九州大会8強入りの原動力となったのはエースの熊寛生。持ち前の強気の投球で75年ぶりの甲子園勝利をつかみ取る。

授業が終わると長崎西の選手たちは稲佐山の中腹にある練習場まで約2・5キロの上り坂を駆け上がる。ここからが練習の始まりで、練習後は走って学校へ帰る。長崎県屈指の進学校。平日の練習時間は1時間半と短いため創意工夫した姿が「タイムパフォーマンスなど他校が見習うべき点がある」と21世紀枠で選ばれた理由の一つになった。

昨秋の九州大会で8強入りを果たし75年ぶりの選抜大会出場を大きく引き寄せた。エースの熊は昨秋の公式戦7試合中6試合に登板し4試合で完投。172センチ、71キロで直球の最速は138キロ。決して「豪腕」ではないが「持ち味は強気の投球」と自負するように、ピンチでも平常心で攻める粘り強い投球が身上だ。

練習が短い分、自宅でシャドーピッチングを行うなどしてフォームを固めてきた。昨秋の長崎大会は瓊浦、海星など甲子園出場経験のある強豪に完投勝利。大会中に足を捻挫するなどのアクシデントにも見舞われた中での連投だった。「彼の強い気持ちがあった。持ち前の精神力で投げてくれた」と宗田将平監督は評価する。

昨夏の苦い経験が熊を成長させた。長崎大会3回戦の佐世保北戦で完投するも5失点（自責2）で敗退。「夏に甲子園に行くつもりで野球をしてきて、ふがいない投球で先輩たちの夏を終わらせてしまった。春は甲子園に行きたいと思って投げた」と強い覚悟を持ってマウンドに上がった。

1981年夏以来、45年ぶりの甲子園。全員の目標は「校歌を歌うこと」だ。2勝した51年はまだ長崎西の校歌がなく、旧制中学の校歌だった。それから2度の夏の甲子園では校歌を歌えなかった。「みんなで校歌を歌いたい」と熊は甲子園に初の校歌を響かせることを誓った。 （前田泰子）