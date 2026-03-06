秋広の打球は瞬く間に右翼スタンドへ飛び込んだ。二回1死、ヤクルト吉村の内角スライダーを振り抜きオープン戦2号ソロ。自身初の開幕1軍へ猛アピールを続ける23歳は「完璧に捉えることができた。自主トレから取り組んでいることを、打席で体現できている」と充実感をにじませた。

弾丸ライナーが成長を物語っている。本塁打の打球速度は球場表示で181キロをマーク。「以前、180キロを超えた時は全部（角度の低い）ライナーで本塁打の角度ではなかった」。山川の下で力がより伝わるようフォームを改造し、角度のついた速い打球が増加。単打中心からより長打を狙える打者へ変貌した。

五回にも中前打を放ち、オープン戦は8打数4安打。日本代表との壮行試合も含め、今春すでに3本塁打と好調をキープする。小久保監督も「去年までと打球の速度も飛距離も全然違う」と成長を認める。

秋広の主戦場の一塁は山川や、現在リハビリ中の中村晃の牙城。レギュラー奪取のハードルは非常に高い。指揮官も高い壁であるとしつつ「打ち続ければ可能性は（ある）」とさらなるアピールを期待した。

プロ6年目は、初の開幕1軍を足掛かりに出場機会を狙う立場だ。「開幕が近づくにつれて打てなくなる経験もある。継続できるように頑張りたい」。結果を出し続ける姿には自信が満ちあふれている。 （鬼塚淳乃介）