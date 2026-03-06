トランプ大統領がイランへの軍事作戦について、「10点満点中15点だ」と評価しました。しかし、民間人を含む犠牲者は日に日に増え続け、「news zero」が入手した映像には、ガレキの中から救出される人の姿がありました。



■トランプ大統領「引き続き攻撃を続ける」と表明

イランの首都・テヘランで立ち上る煙。イスラエル軍は5日、イランへの新たな大規模攻撃を開始。各地で爆発音が確認されているといいます。

混迷を極める中東情勢。

こうした中、アメリカのトランプ大統領が4日、拍手喝采を浴びて姿を見せました。行われたのは、「電気料金に関する会合」だったのですが…。

トランプ大統領

「皆さんは今、この件（電気料金）よりも、戦争について話を聞きたいと思っているでしょう。軍事作戦は非常に順調です、控えめに言っても、10点満点で15点くらい。今後もうまくいくでしょう」

先週土曜日（2月28日）に始まった、アメリカ・イスラエルによる、イランへの軍事作戦。それを満点超えの評価と自画自賛。「引き続き攻撃を続ける」と表明しました。

■イラン軍艦を魚雷で…米国防総省が映像公開

その言葉通り、攻撃の手を緩めないアメリカ。

4日、国防総省が公開した映像。映っているのはイランの軍艦です。次の瞬間、大きな爆発が…。

アメリカの潜水艦が、魚雷でイランの軍艦を沈めたといいます。場所は、イランから3000キロ以上離れた、スリランカ沖の公海上です。

アメリカ ヘグセス国防長官

「公海上にいて安全だと思ったのだろう。魚雷による敵艦の撃沈は第二次世界大戦以来初めてだ」

ヘグセス国防長官は、戦果を強調。

この攻撃で、少なくとも80人が死亡したと報じられていて、イランのアラグチ外相は、「アメリカは痛烈に後悔することになる」と報復を示唆しました。

イラン国営メディアによると、革命防衛隊が「ペルシャ湾でアメリカのタンカーを攻撃し、炎上させた」と主張しているということです。

ロイター通信によると、イラン国内の死者数は1230人に増加したということです。

■児童168人が死亡 広場にたくさんの穴が掘られ…

5日、ミサイル発射映像を公開したイラン。

終わりの見えない、アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。そこで犠牲になるのは、多くの民間人です。

ガレキと化した、イランの首都・テヘラン。

自宅が被害にあった住民

「私たちは自宅にいたんですが、妻が爆風に襲われて病院に運ばれました。私は割れたガラスの破片が頭にたくさん刺さったんです」

住民

「早く終わってこれ以上多くの人が殺されないことを願っています」

イラン南部・ミナーブの広場には、たくさんの穴が掘られていました。

この場所では、女子小学校が、アメリカとイスラエルの攻撃をうけ、児童168人が亡くなりました。教師も亡くなっていて…。

イラン南部・ミナーブで

「いまだにガレキの撤去が続いています。まだ遺体は出ています」

子どもを亡くしたという親も…。

子どもを亡くした親

「（私の子どもは）かわいくて10歳でした。神様がくれた命はたった10年でした」

この女子小学校への攻撃について、アメリカのヘグセス国防長官は「民間人を標的にすることはない」としました。

アメリカ ヘグセス国防長官

「（Q：土曜日にイラン南部の女子校で起きた攻撃について、政府が現在知っていること、最新情報は？）言えることは、現在調査中だということです。もちろん民間人を標的にすることは決してありませんが、調査をする予定です」

■イラン国内で“ガレキの下敷き”住民を救出する様子も

「news zero」の取材にメッセージで応じたイラン人は、今の状況について…。

イラン人

「ミサイル自体は正確だとされていますが、 誤って多くの人が犠牲になっている可能性があると考えています。イランの指導者から圧力をうけ、命を奪われてきた一方で、アメリカとイスラエルが様々な場所を爆撃していて、一般市民が標的になっている。私たちイラン人は裏切られたような気持ちです」

イラン国内で人道支援を行う「赤新月社」が撮影した映像です。

イラン赤新月社 公式Xより

「ここはミサイルが着弾した場所です。隊員たちは、ガレキの撤去と救助犬を使って、ケガ人がいないか捜索を行っています」

別の場所では、ガレキの下敷きとなった住民を救出する様子が…。

イラン赤新月社 公式Xより

「生きてる」「待って待って、ゆっくり、ゆっくり」

赤新月社によると、イラン国内の105の民間施設が攻撃をうけ、21の医療施設が深刻な被害をうけたといいます。

イラン赤新月社 公式Xより

「点滴はないか。もう1本ほしい。いい子だね、もう終わったよ」

頭をケガした子どもを治療する様子もありました。

◇

民間人の被害は、イランからの報復攻撃をうけたイスラエルでも広がっています。

中部の町・ベイトシェメシュでは、イランの弾道ミサイルが地下シェルターを破壊。避難していた9人が亡くなりました。

住民

「壊滅的だ。ここで人々が殺された。もう見えないが、向こうに家があった。あの家に住む母と娘が死んでしまった」

■攻撃の応酬で死者数は…中東の周辺国にも被害広がる

この場所で、救助活動を行ったイスラエルの人道支援団体は…。

赤盾社 国際関係部長

「攻撃は独特なものでした。私たちがより多くの情報を受け取るまでに1分半以上かかりました。被害の規模が大きかったからです。このチームのメンバーが、あの町に住んでいました。みんな顔を知っているので対応にあたりました。その状況は恐ろしいものでした。若者・女性・子供・お年寄り、9人が殺されたんです」

攻撃の応酬で、イランで1230人、イスラエルで10人が死亡しただけでなく、レバノンやイラクなど、中東の周辺国にも被害が広がっています。

◇

影響は、日本にも…。

外務省は、中東6か国の危険情報を上から2番目となるレベル3「渡航中止勧告」に引き上げました。

「渡航中止勧告」の対象となるのは、クウェート、サウジアラビア東部、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーンの6か国です。

一方、邦人退避をめぐっては、現地の国際空港の閉鎖により出国が困難な状況をうけて、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦にいる日本人の希望者を、空港が稼働しているサウジアラビアのリヤド及びオマーンのマスカットに陸路で退避させるとしています。

その上で日本政府が用意するチャーター機で、東京まで空路で退避させるということです。

5日、ドイツのメルツ首相と電話会談を行った高市首相。

国際情勢などの説明をうけ、「イランの攻撃がエネルギー施設を含む民間施設や外交施設等にまでおよび、民間人の死者も発生している。こうしたイランの行動を非難する」などと述べたということです。

