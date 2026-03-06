ÆüËÜ¤Î¡Ö¥´¥ßºÇ½ª½èÊ¬¾ì¡×¤¢¤È25Ç¯¤Ç¸Â³¦!? À¯ÉÜ¤¬¡ÖÃæ¸ÅÉÊ»Ô¾ì¡×¡È3³ä³ÈÂç¡É¤òÁÀ¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥æ¡¼¥¸¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË6:00¡Á9:00¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD TREND NET¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì4Ç¯¸å¤Ë3³äÁý¤Ø¡¢À¯ÉÜ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÍýÍ³¡×¡£¾ðÊó¼Ò²ñ³Ø¤¬ÀìÌç¤Î³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ ÄÍ±Û·ò»Ê¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÁÀ¤¤ ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
À¯ÉÜ¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÉþ¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¡×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¡¢2024Ç¯¤Î¤ª¤è¤½3Ãû5,000²¯±ß¤«¤é¡¢4Ãû6,000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¤½¤³¤Çº£Ä«¤Ï¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÍ±Û¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¸¡§ÄÍ±Û¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¸½ºß¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÍ±Û¡§¤Þ¤º¡¢¶áÇ¯¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Ãæ¸ÅÉÊ¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤òÁª¤Ö¾ÃÈñ¼Ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖË°¤¤¿¤éÇä¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ÉÊ¤òÇã¤¦¤È¤¤«¤é¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤è¤¦¡×¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ìÇä¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¿·ÉÊ¤Ë¤â¼ê¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤â¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¡Ö¸ÅÃå¥Ö¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÄê´üÅª¤Ë¸ÅÃå¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤â¸ÅÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï70Ç¯Âå¤È¤«80Ç¯Âå¤ÎÉþ¤Ê¤ó¤«¤âÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤â50Ç¯Âå¤ÎÉþ¤òºÇ¶áÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í²È¶ñ¡×¤Ê¤É¤â¹âÉ¾²Á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çä¤êÇã¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÊª¤¬Ä¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥Ö¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSDGs¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï2024Ç¯¤Ë¤ª¤è¤½3Ãû5,000²¯±ß¤À¤Ã¤¿¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë4Ãû6,000²¯±ßµ¬ÌÏ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3³ä³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÇ¯1%ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯´Ö4%¤«¤é5%¤ÎÀ®Ä¹¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤¬°áÎà¡¢²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï°áÎà¡¢²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§¼«Æ°¼Ö¤Ï²ÈÅÅ¤È¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¶â³Û¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»Ô¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¡À¯ÉÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¡×
µÈÅÄ¡§À¯ÉÜ¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÍ±Û¡§ÆÃ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤´¤ß¤ÎÇÓ½ÐÍÞÀ©¤È¡¢À½Â¤¤ÈÇÑ´þ»þ¤Ë½Ð¤ë¡ÖCO2¡×¤Îºï¸º¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¤ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä·ÐºÑ¡Ê¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ë¡×¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î½Û´Ä·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º£¤Î50Ãû±ß¤«¤é80Ãû±ß°Ê¾å¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Î¸å²¡¤·¤â¤³¤³¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤´¤ß¤Î½èÍý¤Ç¤¹¡£¤´¤ß¤ÎÎÌ¼«ÂÎ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯´Ö2Ãû±ß°Ê¾å¤â½èÍý¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤´¤ß¤òËä¤áÎ©¤Æ¤ëºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤È24.8Ç¯¡¢Ìó25Ç¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¯ºî¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤´¤ß½èÍý¾ì¤âÏ·µà²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï²ÈÄí¤´¤ß¤ÎÍÎÁ²½¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§¤´¤ß¤Îºï¸º°Ê³°¤ÎÁÀ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÍ±Û¡§¤ä¤Ï¤êÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤ÏÀ¸³èËÉ±Òºö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡ÖiPhone¡×¤Ê¤É¤â±ß°Â¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÄ¹¤¯»È¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ê¤É¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ñ¸»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç»ñ¸»¤ò²ó¤·¤Æ³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»ö¶È¼Ô¤È¶¨Æ¯¼èÁÈ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼«¼£ÂÎ¤Ï¤ª¤è¤½300¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò600¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÇÜÁý¤·¤Æ¡¢ÁÆÂç¤´¤ß¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤ÆºÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¼¡Î®ÄÌ¤ÎÂç¼ê¤Ë¤ÏÄË¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç¼ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤â¸ø¼°¤Ç¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì³ÈÂç¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄÍ±Û¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¸ÅÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤äÃæ¸Å¤Î»ö¶È¼Ô¡¦ÈÎÇä¼Ô¤Ë¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡¡ÖÇä¤ë¤³¤È¡×¤òÁ°Äó¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê
¥æ¡¼¥¸¡§ÄÍ±Û¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÄÍ±Û¤µ¤ó¡§»ä¤Î¿Æ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤ÏÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§¿·ÉÊ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÄÍ±Û¡§´·¤ì¤ë¤È¸ÅÃå¤È¤«³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤ÇÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇä¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·ÉÊ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤âÇã¤¨¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤â¿©¤¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¤Þ¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§ËÍ¤â¼Ö¤ÏÃæ¸Å¤Ç²¿ÅÙ¤âÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢Éþ¤À¤Ã¤Æ¸Å¤¤¤â¤ÎÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Åö»þ¤Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
■番組概要
番組名:ONE MORNING
放送日時:毎週月曜~金曜6:00~9:00
パーソナリティ:ユージ、吉田明世
■番組概要
番組名:ONE MORNING
放送日時:毎週月曜~金曜6:00~9:00
パーソナリティ:ユージ、吉田明世
