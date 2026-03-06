元巨人で、今季はナショナルズと１年契約を結んだマイルズ・マイコラス投手が５日（日本時間６日）、野球ポッドキャスト「ファウルテリトリー」に出演。薬物規定違反で１６２試合の出場停止処分を受けたブレーブスのＪ・プロファー外野手を厳しく批判した。

プロファーは昨年３月にパフォーマンス向上薬検査で陽性となり、ＭＬＢの薬物防止・治療プログラムに違反したとして８０試合の出場停止処分を受けた。今年３月には外因性テストステロン陽性が判明し、２度目の違反に当たるため１６２試合（今季全休相当）の出場停止となった。

「理解しがたいのは、まだ契約が残っているのだから、違法行為に手を出さず、ベストを尽くせばいいのに」とマイコラス。昨年３年４２００万ドルでブレーブスと契約しながら、薬物違反で８０試合の出場停止処分を受けたプロファーの度重なる愚行にあきれ顔だ。

「合法なやり方は他にもいっぱいある。水風呂に入ったり、サウナを利用したり、針治療や酸素吸入や、サプリメントを取るとか、色々あるだろう」

大リーグでは最近、メッツの若手有望投手のランバートが、大学時代に筋肉強化のため、１か月間、毎日生卵を３０個食べたエピソードが話題となった。マイコラスは、ランバートの例を出し「３０日間、卵を１日３０個食べるという努力をせずに、一発の非合法な薬で効果を得ようと考えるのは、怠け者だ」と喝を入れた。

異議申し立てが認められなければ、２年目の今季の年俸１５００万ドル（約２３億円）は支払われず、無報酬となる。薬物検査の合法性を巡る調査には多額の費用が掛かるとし、マイコラスは「選手会がその費用を請け負うことには反対だ」とも述べた。