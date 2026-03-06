アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は5日夜も続きました。攻撃の応酬が続く中、イランの隣国アゼルバイジャンにも無人機が飛来していて、戦火が及んだ周辺国は13か国に増えました。

首都テヘランにあるスタジアムへの空爆直後の映像では、大きな煙が上がっていました。スタジアムは5日の空爆で破壊され、骨組みだけが残されていました。

アメリカとイスラエル軍によるイランへの攻撃は、5日夜も続きました。イラン国内の死者はすでに1230人に上っています。

また、イスラエル軍は隣国レバノンでもイランと共闘するイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」への攻勢を強めています。連日空爆などを行い、レバノンの国営通信によりますと死者数は5日、100人を超えました。

こうした中、イランによる周辺国への報復攻撃も続いています。ロイター通信によりますと、イランの隣国アゼルバイジャンでは5日、イランの無人機4機が飛来し、1機は空港に落下しました。

イラン側はアゼルバイジャンへの攻撃を否定していますが、4人がケガをしたということで、アゼルバイジャンは報復措置を準備しています。

アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、戦火が及んだ周辺国が、これで13か国に増えたと報じるなど、事態が収束する兆しは見えていません。

こうした中、アメリカのトランプ大統領は5日、ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、イランの新しい指導者の選出に自身が関与していく考えを明らかにしました。

また、殺害された最高指導者ハメネイ師の二男について「後継者となる可能性が最も高い」としつつも、「受け入れられない」と明言しました。