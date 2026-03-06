・「お夜食食べる？」の結果は…

・1位 … 食べない 49%

・2位 たまに食べる 23%

・3位 あまり食べない 19%

・4位 よく食べる 7%



※小数点以下四捨五入



38,275票

今日の質問は「お夜食食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「お夜食食べる？」