■今回の結果は？

今日の質問は「お夜食食べる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「お夜食食べる？」

・「お夜食食べる？」の結果は…


・1位 … 食べない 49%
・2位 たまに食べる 23%
・3位 あまり食べない 19%
・4位 よく食べる 7%
　
※小数点以下四捨五入

38,275票




・結果はいかがでしたか？


■今日のおすすめレシピ

ふわふわ卵のにゅうめん


【材料】（2人分）

素麺 50g
<卵液>
  溶き卵 1個分
  カニ風味カマボコ 1本
  ネギ(刻み) 適量
  七味唐辛子 少々
  塩 少々
<調味料>
  薄口しょうゆ 小さじ 2
  塩 少々
  みりん 大さじ 2
  酒 大さじ 1
  だし汁 400ml
<水溶き片栗>
  片栗粉 小さじ 1
  水 小さじ 2

【作り方】

1、カニ風味カマボコは手で裂いておく。



2、＜卵液＞の材料をすべてボウルに入れて混ぜておく。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜておく。素麺はパッケージに記載通りにゆで、さっと流水で洗い器に盛る。



3、鍋に＜調味料＞の材料をすべて加え中火であたためる。ひと煮立ちしたら＜水溶き片栗＞を加え、再度煮立ったら＜卵液＞を回し入れる。



4、ひと煮たちし、卵がふわふわと上に浮き上がってきたら火を止める。素麺を盛った器に注ぎ入れる。



【このレシピのポイント・コツ】

お好みでカニ風味カマボコをシラスや桜えびにかえても美味しいです。素麺は1束約50gです。

(E・レシピ編集部)