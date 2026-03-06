「お夜食食べる？」＜回答数38,275票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第460回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お夜食食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お夜食食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ふわふわ卵のにゅうめん
【材料】（2人分）
素麺 50g
<卵液>
溶き卵 1個分
カニ風味カマボコ 1本
ネギ(刻み) 適量
七味唐辛子 少々
塩 少々
<調味料>
薄口しょうゆ 小さじ 2
塩 少々
みりん 大さじ 2
酒 大さじ 1
だし汁 400ml
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 1
水 小さじ 2
【作り方】
1、カニ風味カマボコは手で裂いておく。
2、＜卵液＞の材料をすべてボウルに入れて混ぜておく。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜておく。素麺はパッケージに記載通りにゆで、さっと流水で洗い器に盛る。
3、鍋に＜調味料＞の材料をすべて加え中火であたためる。ひと煮立ちしたら＜水溶き片栗＞を加え、再度煮立ったら＜卵液＞を回し入れる。
4、ひと煮たちし、卵がふわふわと上に浮き上がってきたら火を止める。素麺を盛った器に注ぎ入れる。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みでカニ風味カマボコをシラスや桜えびにかえても美味しいです。素麺は1束約50gです。
(E・レシピ編集部)
