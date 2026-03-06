⾃宅マンションが⽕事で全焼した84歳タレント・林家ぺーが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ 妻のパー⼦は家に置き、今回は珍しく1人で厄払いロケに挑んだぺーは、まさかの“自虐火事ダジャレ”を連発し、予想外の“オチ”を迎え……!?

【TVer】自宅全焼を乗り越えた84歳・林家ぺー「賠償金返そうと思って今日来たの」 人生で初めて競輪に挑戦した結果……思わぬ事態に！

ぺーといえば、パー⼦と暮らす東京・赤羽の自宅マンションが2025年9月に火災で全焼。火災保険に加入していなかったため、いろいろ大変だったが、多くの芸能人仲間から支援を受け、ようやく⽣活が落ち着いたらしい。

元気を取り戻したぺーは、「赤羽の有名人・林家ぺーでございます！」とカメラに向かって挨拶。そして、「みなさんご存じの通り、このたびは火事という大変なご迷惑をお掛けしまして」「人によっては『えっ、こんなもらっていい!?』みたいな。みなさんのご支援、感謝いたしております」と、改めて謝罪と感謝を述べた。

そんなぺーは2025年の厄を払うべく、厄除けで有名な神奈川県川崎市の川崎大師へ。道行く人々から、1人でロケをする自分だけでなく、パー⼦のこと聞かれるたびに、「奥さん今日いないの」「今、一生懸命家でね、やってんのよ。火事（家事）手伝い」と自虐ダジャレを披露！ これには川崎の人々も、スタジオでVTRを見守るお笑いコンビ・千鳥も、苦笑いするしかなかった。

ロケ中にぺーは、厄除けまんじゅうや天ぷら蕎麦、焼肉などのグルメも満喫。事あるごとに「食べてもいい？」「予算出るの？」「高いよ？ いい？」と番組スタッフにたずねたが、どれも遠慮なく味わった。その食べっぷりの良さに千鳥は、「すごい食欲！」「あれ（＝火事）から食べてない」「84歳の蕎麦の入れ方じゃない。一心不乱」「若い犬くらい食べてたよ！」などと冗談まじりに笑った。

さらにぺーは、焼肉店でただならぬ風格がある男性から、“おひねり”で1万円をゲット！ 「とんでもない！」と一度は遠慮したぺーだが、男性にポケットへ現金をグイグイねじ込まれると、「嬉しい」「パー⼦にお礼に来させます！ ありがとう。すみません！」と満面の笑みで受け取った。

このやりとりにノブは、「早っ！ 受け取るの早っ！」「もう何回か（ラリーがあっても）……」「初めて会った川崎のあの年のロングヘアの男性からの1万円は怖いって！」とビックリ！ 対する相方・大悟は、「早なるよ。家燃えてみ、早なるよ」「ぺーさんは今もろうていい」と笑いながらぺーを擁護した。

大悟の言葉に納得しかけたノブだったが、ぺーがおひねりを受け取ってすぐに席を離れたため、「早っ！ 早いって！ もっと喋らんと！」「ミッション終了みたいな顔しているやん！」と再びツッコミまくり！ これにはさすがの大悟もフォローしきれず、笑うしかなかった。なお、ぺーのこの爆笑ロケVTRは、『相席食堂』3月3日放送回で公開された。

