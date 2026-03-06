「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

重賞初制覇へ、態勢は万全だ。ライヒスアドラーが５日、美浦Ｗで併せ馬を行い、ラストは軽快な動きで余力十分に併入した。デビュー３戦目とキャリアは浅いが、ポテンシャルはクラシック級。きっちりと権利を獲得し、大舞台へと駒を進める。

厩舎期待のクラシック候補が満を持して初タイトル獲得をもくろむ。３カ月半の休養を経て、心身ともにパワーアップしたライヒスアドラー。美浦Ｗでの最終追い切りは、僚馬オペラプラージュ（５歳３勝クラス）との併せ馬で半馬身ほど追走する形。馬なりに終始したため６Ｆ８５秒１−３８秒６−１１秒７と目立つ時計ではなかったが、余裕たっぷりの動きで併入を果たし、久々でも順調ぶりをアピールした。

見届けた上原佑師は「ジョッキーの指示に合わせていましたし、動きは良かったですね。先週にしっかりやったことで、確実に状態は上がってきている」と仕上がりの良さに自信をのぞかせた。

まだキャリア２戦とあって多くの課題を残しているものの、デビューから手綱を任されている佐々木の評価はすこぶる高い。「前回は自分のミスもあって力を出し切れませんでした。まだ緩さを残していますが、かなり能力のある馬です」と佐々木は素質の高さにほれ込んでいる。

新馬戦Ｖから果敢に挑戦した前走の東スポ杯２歳Ｓは上位２頭から０秒２差とわずかに及ばなかったが、勝ち馬と同じメンバー２位タイの上がりをマークしたように、走りのスケールは大きい。「権利を獲りたい気持ちもありますが、もちろん勝てる仕上がりで臨みますよ」と上原佑師。クラシック第１冠へ胸を張って進むためにも、トライアルとはいえきっちりと結果を求めてアタックする構えだ。