『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』昇格決定！4月から木曜25時台＆時間拡大

デビューからわずか4年弱で東京ドーム単独公演を成功させ、いま最も波に乗る7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER。

彼女たちによる“はちゃめちゃ”で“わちゃわちゃ”な人気バラエティー『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』が、平日深夜のエンタメゾーン「バラバラ大作戦」を飛び出し、木曜25時台に昇格をはたすことが3月5日（木）深夜の放送でサプライズ発表された。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

2025年4月より、毎週木曜深夜2：17〜2：36で放送してきた『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』。

さまざまな対決企画を通してFRUITS ZIPPERの7人のランキングを作成し、それぞれの得意＆苦手分野＝“NEW KAWAII”を見つける番組として大好評を博してきた。

放送開始から1年、2026年4月からは「バラバラ大作戦」から毎週木曜25：25〜の枠にお引越しするだけでなく、放送時間も30分間に拡大。今後は、アイドル戦国時代を勝ち抜くためのアイドル力向上を目標に掲げ、さらにパワーアップして届けていく。

3月5日（木）の放送では、メンバーにサプライズ発表した場面が公開された。

ハウススタジオでの収録が終了し、全員ソファーに座っているタイミングで、スタッフからカンペを読むよう指示された真中まな。

内容はわからないながらも「ここでみなさんに発表があります！」と勢いよく読みはじめたが、カンペに書かれた“昇格”の文字を目にしたメンバーたちは、真中が読み上げる前から「えっ!?」「うわぁーー！」「やったー！」と大騒ぎ。

仲川瑠夏にいたっては歓喜のあまり立ち上がってガッツポーズまで披露してしまい、「待って待って！まだ言ってないよ（笑）！」と真中が制止する事態に。

その後、放送枠の昇格＆時間拡大を正式に聞いたメンバーは、「（番組が）短いと思ってたから…うれしい!!」（仲川）、「（深夜だけど）起きていられる時間じゃない!?」（早瀬ノエル）などと大興奮。7人全員で喜びを爆発させた。

真中は「みんながTVerやTELASAで見てくれたおかげです。今後もぜひリアタイ、そしてTVer、TELASAでたくさん見てもらえるとうれしいです！」とファンへの感謝も語っている。