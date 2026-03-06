ºÇ¹â»þÂ®160¥¥íÁö¹Ô¤Î¥¤¥ó¥É¡¦¥Ç¥ê¡¼¤Î¶á¹ÙÅ´Æ» ±¿Í¢Áí¸¦¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¡¹âÂ®Å´Æ»¤Î¤³¤Ü¤ìÏÃ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Îò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1830Ç¯Âå¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÏ©ÀþÁí±äÄ¹¤ÏÁ´ÅÚ¤ÇÌó6Ëü2000¥¥í¡££²¤Ä¤Î¿ô»ú¤òÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥É¤¬À¤³¦Í¿ô¤ÎÅ´Æ»Âç¹ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤ÎÅ´Æ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþµ»½Ñ¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤à¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¤Î¤³¤È¤Ï³§¤µ¤Þ¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿·¤·¤¤Å´Æ»¤¬ÃÏ°è¹âÂ®Å´Æ»¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÅÔ»Ô¶á¹ÙÅ´Æ»¡£ÃÏ°è¹âÂ®Å´Æ»¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¯ÉÜ·Ï¤Î¼óÅÔ·÷¸òÄÌ¸ø¼Ò¡ÊNational Capital Region Transport Corporation¡áNCRTC¡Ë¤Ç¤¹¡£
NCRTC¤Ï¡¢¼óÅÔ¡¦¥Ç¥ê¡¼¤ÈËÌÊý¤Î117ËüÅÔ»Ô¡¦¥á¡¼¥é¥È¤ò·ë¤ÖºÇ½é¤ÎÏ©Àþ¤ò2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë³«¶È¡£´Ö¤â¤Ê¤¯200Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¤¥ó¥ÉÅ´Æ»»Ë¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ì¾Ï¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ´Æ»»ö¾ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢NCRTC¤Î¥Ó¥Ê¥¤¡¦¥¯¥á¡¼¥ë¡¦¥·¥óÁ°ÁíºÛ¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¡¢±¿Í¢Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2026Ç¯£²·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç´ðÄ´¹Ö±é¡£¹°è¿Í¸ý3000Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¥Ç¥ê¡¼¤Îµ¡Ç½Ê¬»¶²½¤ä¡¢ÅÔ»Ô¶áÂå²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶á¹ÙÅ´Æ»¤Îº£¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¹ÙÅ´Æ»¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥ê¡¼
¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÆâÅ´Æ»¤äÃÏ²¼Å´¡Ê¥á¥È¥í¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þÊÕÅÔ»Ô100¥¥íÄøÅÙ¤Ë±ä¤Ó¤ë¶á¹ÙÅ´Æ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÏÊý·÷¤È·ë¤Ö´´ÀþÆ»Ï©¤ÏËýÀÅª½ÂÂÚ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ê¡¼ÅÔ»Ô·÷¸òÄÌ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2013Ç¯È¯Â¤ÎNCRTC¡£ÅìÀ¾ÆîËÌ£¸ÊýÌÌ¤Ø¤Î¿·Àþ·úÀß·×²è¤òÎ©¤Æ¤ÆÏ©ÀþÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â»÷¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1960Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹»þÂå¡¢¹ñÅ´¤ÏÅì³¤Æ»¡¦²£¿Ü²ì¡¢Ãæ±û¡¢ÅìËÌ¡¦¹âºê¡¢¾ïÈØ¡¢ÁíÉð¤Î£µÀþ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÊ£¡¹Àþ²½¤Ê¤É¤ÇÍ¢Á÷ÎÏ¤òÁý¶¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â¹Ô¡£¤³¤ì¤¬¡Ö£µÊýÌÌºîÀï¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÊï¤¨¤Ð¡Ö¥Ç¥ê¡¼£¸ÊýÌÌºîÀï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥á¡¼¥é¥ÈÀþ¡ÊÏ©ÀþÌ¾¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥³¥é¥à¸ÂÄê¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¤¹¡Ë¡¢2023Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¶è´Ö¤¬³«¶È¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´Àþ¤Ç±Ä¶È±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ï©ÀþÄ¹82.2¥¥í¡Ê¹â²Í70¥¥í¡¢ÃÏ²¼12.2¥¥í¡Ë¡¢±Ø¿ô25±Ø¡¢Á´Àþ½êÍ×»þ´ÖÌó60Ê¬¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹â»þÂ®160¥¥í¤Î¡Ö¥Ê¥â¡¦¥Ð¡¼¥é¥È¡×
NCRTC¤Ï·Ð±Ä¤Î¾å²¼Ê¬Î¥¤òºÎÍÑ¡£»ÜÀß¤òÊÝÍ¤·¤Ä¤Ä¡¢±¿¹Ô¤òÌ±´Ö¤Î¥é¥Ô¥Ã¥É¾¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥Ô¥Ã¥É¾¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢DB¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡£¥É¥¤¥ÄÅ´Æ»¡ÊDB¡Ë¤¬¥¤¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ±¿¹Ô¼õÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ô¥Ã¥É¾¤Î¼ÖÎ¾¤¬¡Ö¥Ê¥â¡¦¥Ð¡¼¥é¥È¡×¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¡££¶Î¾ÊÔÀ®¤Ç£±Î¾¤Î¼ÖÂÎÄ¹22¥á¡¼¥È¥ë¡£ÀèÆ¬¼Ö£±Î¾¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼Ö¡¢£´Î¾¤¬ÉáÄÌ¼Ö¡¢»Ä¤ê£±Î¾¤Ï½÷ÀÀìÍÑ¼Ö¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â»þÂ®160¥¥í¡ÊÀß·×Â®ÅÙ180¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥¹¥È¥àÀ½¡£Î®Àþ·¿¤ÎÀèÆ¬Éô¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÍèÀþÆÃµÞ¤Ë»÷¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ê¥â¡¦¥Ð¡¼¥é¥È¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë30ÊÔÀ®¡Ê180Î¾¡Ë¤¬Æ³ÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»À°È÷¤È±èÀþ³«È¯¤ò°ìÂÎ²½¡¡¡ÖTOD¡×¤ËÃíÌÜ
¤³¤ì¤Þ¤ÇNCRTC¤ÈÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»³¦¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¶¯¤¤·ë¤ÓÉÕ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥óÁ°ÁíºÛ¤¬»÷¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊTX¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
TX¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â²ò¤±¤Ð¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ï¾ïÈØ¿·Àþ¡£¾ïÈØÀþ¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¹ñÅ´¿·Àþ¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£TX·úÀß»þ¡¢¾ÊÄ£ºÆÊÔÁ°¤Î±¿Í¢¾Ê¡¢·úÀß¾Ê¡¢¹ñÅÚÄ£¤Ê¤É¤¬Ë¡À©²½¤·¤¿¤Î¤¬°ìÂÎ²½Ë¡¡ÊÄÌ¾Î¡£Àµ¼°Ì¾¤ÏÂçÅÔ»ÔÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÂðÃÏ³«È¯µÚ¤ÓÅ´Æ»À°È÷¤Î°ìÂÎÅª¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡Ë¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»À°È÷¤È±èÀþ¤ÎÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý¤Ê¤É¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤á¤ë¼ñ»Ý¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TX±èÀþ¤Ç¤Ï¡¢½ªÅÀ¤Î°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ä³Ø½Ñ¸¦µæµ¡´Ø¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ç°ìÂÎ³«È¯¤¬À®²Ì¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ²½Ë¡¤ÎÅÔ»Ô·×²è¼êË¡¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¡ÖTrnsit Oriented Development¡×¤Ç¡¢Î¬¾Î¤Ï¡ÖTOD¡×¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ»Ø¸þ·¿³«È¯¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥óÁ°ÁíºÛ¤Ï¡¢TX¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ·¿TOD¤ò¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤âÆüËÜ¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌÀ°È÷¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë°ìÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤«¤éÅ´Æ»¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÅÔ»Ô·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¸åÃÊ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡£ÆüËÜ¤Î¿·´´ÀþÊý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É¡Ë¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç2026Ç¯1·î¤Ë¾ÜÊó¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢µ²±¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð2017Ç¯£¹·î¤Îµ¯¹©»þ¡£¡Ö´°À®¤Ï2023Ç¯ÌÜÉ¸¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²¹Íµ»ö¡ä ¡Ú¥¤¥ó¥É¿·´´Àþ¡ÛÁ´508km¤Îµ°Æ»Àß·×¤òÆüËÜ´ë¶È¤¬´°¿ë¤Ø¡ªÆñ¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê¹©¶è¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·¶ÉÌÌ¡¢2027Ç¯»î¸³Áö¹Ô¤Ø¡¡https://tetsudo-ch.com/13018320.html
¤³¤³¤Ç¥¤¥ó¥É¹âÂ®Å´Æ»¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òºÆ³ÎÇ§¡£Ï©Àþ¤Ï¥à¥ó¥Ð¥¤¡Á¥µ¥Ð¥ë¥Þ¥Æ¥£¡Ê¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥ÉËÌÊý¡Ë´Ö508¥¥í¡£µ°´Ö1435¥ß¥ê¡£±Ä¶ÈºÇ¹â»þÂ®320¥¥í¡£¼ÖÎ¾¤ÏÆ°ÎÏÊ¬»¶¼°¡ÊÅÅ¼ÖÊý¼°¡Ë¤Ç¡¢ÊÔÀ®¤Ï³«¶È»þ10Î¾¡¢¾Íè16Î¾¡£±Ø¿ô¤Ï12±Ø¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×µó¤²¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¸½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÆ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤é³«¶ÈºÑ¤ß¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¹âÂ®Å´Æ»¡¢¤Ê¤¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¸«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢ÀþÏ©¤ä±Ø¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¡¹ÆüËÜÂ¦¤ËÊÑ¹¹Í×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Îã¤¬ÀþÏ©¹½Â¤¡£Åö½é¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£¶³ä¤¬À¹¤êÅÚ¡¢£³³ä¼å¤¬¹â²Í¶¶¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ç¥È¥ó¥Í¥ëÁ°¸å¤ä¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ê¤É°ìÉô¶è´Ö¤ò½ü¤¹â²Í¶¶¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Î£¹³ä¼å¤¬¹â²Í¶¶¶è´Ö¤È¤·¤Æ¹©»ö¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
À¹¤êÅÚ¤È¹â²Í¶¶¤Î°ã¤¤¡£¹â²Í¶¶¤Ï¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ë·úÀß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÑÃÏÇã¼ý¤¬¾¯¤Ê¤¤ÌÌÀÑ¤ÇºÑ¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Î»Ü¹©¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¹¡£2020Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤¬¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡££´·î½é¤á¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸½ÃÏÃóºß¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÂàµÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ïµ¢¹ñ¸å¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¸½ÃÏ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤2020Ç¯Ëö¤ËÅÚÌÚ¹©»ö¤òºÆ³«¡£¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë¹©»ö¤¬¿Ê¤ß¡¢2027Ç¯»î¸³Áö¹Ô¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤«¤éÍèÆü¤·¤¿±¿Å¾»Î¸õÊäÀ¸¤¬Ê¡Åç¸©Çò²Ï»Ô¤ÎJRÅìÆüËÜÁí¹ç¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Çµ»½Ñ¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¡£¾å±Û¿·´´Àþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¦½¤À¸¤Î¸«½¬¤¤±¿Å¾¤âÄêÎãÅª¤Ë·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸