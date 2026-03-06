やらなくてはいけないことがたくさん。でも、忙しすぎたりやる気が起きなかったりして先延ばししてしまう。Todoに追われていたり、いつもダラダラしている自分のことが嫌になったり……「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの1冊があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、1度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊です。本書の発売を記念して、「先延ばしグセをなくす方法」について書かれた一節を、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

「やるべきことを完了させる」といい気分になる

やらなければいけないことがあっても、つい先延ばししてしまいませんか？

現実逃避するために、スマホを見続けたり、ついお菓子を食べすぎたり……。

そんな回避行動よりもはるかに満足感をもたらすのは、実は「やるべきことを完了させる」行動なんです。

「進捗の法則」というハーバード・ビジネス・スクールの研究があります。

膨大な日誌を分析した結果、人が一番充実感を感じるのは、報酬や大きな達成ではなく、「少しでも前に進んでいる」という感覚だったのです。

しかも、この研究で明らかになったのは、「本人がさほど重要ではないと思っていることでも、少しでも進めば大きな充実感につながる」ということでした。

「ゴールに向けてちょっと前に進んでいるだけ」でもいい気分になる

ゴミ出しすると、いい気分になる。

資料を整理すると、いい気分になる。

仕事が1つ完了すると、いい気分になる。

本当に日々のちょっとしたことを完了させるだけで、気分が一気に上がります。

ここでのポイントは、「完了」だけではなく、「進んでいること」でもいいということ。

ちょっとだけ掃除機をかけて、家がきれいになる。

仕事の資料を完成させるために、1ページだけ作成する。

ゴールに向けて少しでも前に進んでいる感覚が、気分を上げてくれます。

イヤイヤやるのではなく、ぜひ「このことが終わったらどんな素敵な未来が待っているだろうか」という気持ちで取り組んでみてください。

やらなくてはいけないと思っても先延ばししていることがあれば、ぜひちょっとだけ手をつけてみてください。少しだけでも進むと必ず気分が上がりますよ。

（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・加筆を行ったものです）