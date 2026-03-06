BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月6日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [リンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェル]

試合の詳細データはこちら≫

BNPパリバ・オープン第2日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子ダブルス1回戦で、グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチとリンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェルが対戦した。

第1セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが6-4で先取。第2セットはリンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェルが6-4で奪い返したが、第3セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが10-2で制し、グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-06 06:02:12 更新