【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第2日 グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ vs リンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェル
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月6日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [リンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェル]
BNPパリバ・オープン第2日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子ダブルス1回戦で、グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチとリンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェルが対戦した。
第1セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが6-4で先取。第2セットはリンダ ノスコワ / ディアナ シナイジェルが6-4で奪い返したが、第3セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが10-2で制し、グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-06 06:02:12 更新