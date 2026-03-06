◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(5日)

WBC（ワールドベースボールクラシック）が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドから始まり、各プールの上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進出します。

5日に日本開催のプールCでオープニングマッチとなったのはオーストラリア-チャイニーズ・タイペイ。オーストラリアはロバート・パーキンス選手の2ランと、2024年のMLBドラフト全体1位指名のトラビス・バザーナ選手のソロで得点を挙げ、投手陣はチャイニーズ・タイペイ打線を3安打に抑え、3-0で完封勝利しました。

また同じくプールCの韓国-チェコが行われ、初回から韓国打線が爆発。ムン・ボギョン選手のグランドスラムで4点リードを奪うと、アストロズのシェイ・ウィットコム選手の2打席連続本塁打などで5回までに8点を挙げます。チェコのテリン・ヴァヴラ選手に3ランを浴び、一時は3点差となりましたが、韓国打線はその後も終盤まで得点を重ね、大量11得点で勝利しました。

そして日本代表・侍ジャパンの初戦は6日、すでに1敗を喫しているチャイニーズ・タイペイと対戦します。

さらにプエルトリコ開催のプールA、アメリカ開催のプールB、Dは日本時間7日に初戦が行われます。

【プールC】

＜5日＞

オーストラリア 3-0 チャイニーズ・タイペイ

韓国 11-4 チェコ

＜6日＞

チェコ-オーストラリア

日本-チャイニーズ・タイペイ

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 チャイニーズ・タイペイ7日 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ