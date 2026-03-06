日経225先物：6日夜間取引終値＝520円安、5万4620円
6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万4620円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては658.06円安。出来高は2万6334枚だった。
TOPIX先物期近は3642ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIX現物終値比60.67ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54620 -520 26334
日経225mini 54610 -530 467484
TOPIX先物 3642 -43.5 30718
JPX日経400先物 33200 -345 2080
グロース指数先物 739 -2 1514
東証REIT指数先物 売買不成立
