　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万4620円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては658.06円安。出来高は2万6334枚だった。

　TOPIX先物期近は3642ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIX現物終値比60.67ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54620　　　　　-520　　　 26334
日経225mini 　　　　　　 54610　　　　　-530　　　467484
TOPIX先物 　　　　　　　　3642　　　　 -43.5　　　 30718
JPX日経400先物　　　　　 33200　　　　　-345　　　　2080
グロース指数先物　　　　　 739　　　　　　-2　　　　1514
東証REIT指数先物　　売買不成立

