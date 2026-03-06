世界初のロボットスマホは回転するジンバルカメラ搭載、中国ネット「SFが現実に」

中国テック系メディアの快科技などによると、中国スマートフォンメーカーのHONORは、スペインのバルセロナで開催中のモバイル技術展示会「MWC 2026」で、回転するジンバルカメラを搭載したスマホ「HONOR Robot Phone」を2026年後半に発売すると発表した。

中国テック系メディア、36Krの日本語版サイトによると、Robot Phoneの最大の特徴は、スマホ背面に内蔵された可動式カメラモジュールで、使用しない時は本体に収納され、使用時にポップアウトする仕組み。核心となるのが、撮影時の手ブレを物理的に抑え水平を保つジンバルシステムで、独自開発の超小型マイクロモーターを採用した4自由度（4DoF）のジンバル機構を搭載した。メインカメラは2億画素のセンサーを採用。ジンバルは3軸で安定化を行い、AI被写体追跡（AI Object Tracking）、超安定動画（Super Steady Video）、90度・180度の回転撮影（AI SpinShot）などに対応する。ジンバルはカメラとしての機能にとどまらず、インタラクションインターフェースとしても機能する。左から話しかけると左を向く、質問にうなずいて「Yes」・首を振って「No」で答える、音楽のリズムに合わせて動くなどの動作もできるという。



中国テック系セルフメディアの数碼八叔によると、この世界初のロボットスマホがMWC 2026で公開されたことが報じられると、微博（ウェイボー）や微信（ウィーチャット）、抖音（ドウイン）では関連の話題でタイムラインが埋め尽くされ、その日のうちに閲覧数が計4億回を突破。「革命的」「SFが現実に」「国産イノベーションの頂点」などの声が寄せられた一方で、ジンバル内部は電子部品やモーター、センサーなどで非常に繊細な設計となっているとみられることから壊れやすさを心配する声もあった。（翻訳・編集/柳川）