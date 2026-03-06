４日に東西で開業初日を迎えた７人の調教師。注目は手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝を父に持つ貴徳調教師（３３）＝美浦＝だ。

目標はもちろん「長期的には父親を超えること。短期的には今年は１６馬房なので１６は勝ちたい」とＪＲＡ・Ｇ１・１２勝の“父超え”を宣言。最近は忙しくてあまり話せていないというが、「まぁ頑張れよ」とエールがあったと明かした。

厩舎カラーはダークグリーン。理由を問うと「竹の成長力とか、しなるけれど芯がしっかりしている。そういう馬や人を作っていきたい」と説明。さらに「竹取物語」にも着想を得ているといい、「かぐや姫が月に帰るように、種牡馬や繁殖牝馬として帰るという意味を込めています。そして（師匠の）相沢厩舎の緑も受け継いでいます」と穏やかな笑顔で語った。

９２年生まれの最年少トレーナーの初陣は、土曜中山１２Ｒのレッドレナート（牡５歳）だ。父の厩舎からの転厩馬で、鞍上は同級生の横山和。「和生は幼なじみで、めっちゃ仲がいいので。最初だし乗ってもらいたいなと思って」とデビュー戦を託した。同級生との絆で初星を飾りたい。（デイリースポーツ・野里美央）