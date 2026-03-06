「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

今週も師匠と桜切符をつかんでみせる。全２勝をダートで挙げている阪神ＪＦ１３着のローズカリスが芝で続戦。クラシックの舞台を目指す。「芝でもテンに行けて、どっちでも走れる馬です」。デビュー以来、手綱を取り続ける田口は“二刀流”を確信する。この中間も追い切りに騎乗した鞍上は「いつも動く馬」と普段と変わらない状態の良さを確認した。

前走は抜群の行きっぷりを発揮した。新馬戦以来のターフにも戸惑うことなくトップスタートを切ると、ハイペースを果敢に３番手から追走。前半３Ｆ３３秒７の流れで最後は馬群にのみ込まれたが、見せ場たっぷりのレースを披露した。大橋師も「直線半ばまで頑張っているしね。芝でもやれるよ」と収穫は十分だ。

大橋師×田口のコンビはＪＲＡ通算４５７戦。全体の騎乗数のうち約２割を占める。チューリップ賞ではナムラコスモスを２着に導き、自身初のクラシックに師匠とのタッグで臨める権利を手にしたが「もうひとためできていれば」と納得はしていない。２週連続でのチケット獲得へ向け、距離短縮で挑む今回は「マイルは正直長くて、千四の方がいいと思います」と条件を歓迎する。師への感謝とこれまでの経験を糧に、ベストの舞台でもう一度躍動してみせる。