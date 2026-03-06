◇オープン戦 ソフトバンク5―1ヤクルト（2026年3月5日 みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの秋広優人内野手（23）は5日、ヤクルト戦の2回1死から右越えへオープン戦2号となる決勝弾を放った。打球速度はNPBでは最高クラスの181キロを計測した衝撃弾。昨季までの「すり足」を軽く右足を上げる「一本足」に変更した改造がはまり、対外試合8戦3発と当たっている。観戦した王貞治球団会長（85）も活躍に期待を示すなど、開幕スタメンが現実味を帯びてきている。

打球速度181キロの低空弾が、右翼席に突き刺さるまでの時間は3・45秒だった。2回1死、秋広はヤクルト・吉村の内角へ食い込む127キロのスライダーを巻き込むようにつかまえた。

「完璧に捉えることができた。ファウルかと思ったけど入ってくれました。自主トレ、キャンプから取り組んでいることを、打席で体現できています」

1日の西武戦に続く2号ソロ。初球に内角高めへ137キロカットボールで攻められた直後だったが、2球連続の内角攻めにもひるむことなくさばいた。内をさばけば外も捉える。5回2死、木沢の外角低めに制球された152キロ直球には逆らわずに中前打。7回2死の第4打席は四球も選んだ。変化球に直球、内外角にも対応し、状態の良さは顕著だ。

「軸足の折れ」と「体重移動」の修正に取り組み、すり足から足を上げるフォームへ変更した。これまでも打球速度180キロ台を計測したことはあったものの「ライナーはあったけど、ホームランはなかったと思う。そこは成長」と柵越えした118メートルの飛距離に手応えを感じている。

オフには山川に弟子入りし、猛練習に耐え抜いたことも転機だ。「例年は実戦に入ったら結果がほしくて、自主トレから継続したことをやめてしまうことがあった。今年は継続してできている」。“継続は力なり”を教えてくれた師匠からは「ナイスホームラン！」との声をもらった。

見守った王会長は「よかったね。打った瞬間、分かったね」と感嘆。自身もプロ4年目の途中に「一本足打法」を取り入れ、868本塁打の世界記録を樹立しただけに「本人が打ちやすいのが一番」と前置きした上で「オレもやっているうちにそれが一番よくなっちゃったんだよ」と足の上げる高さの差はあれど、秋広の新打撃フォームを後押しした。

「あとオープン戦、何試合かあるので継続してやっていきたい」。視界に入れるのは6年目で自身初となる開幕スタメンだ。オープン戦は4試合で打率5割、2本塁打と暴れている。公称は昨季より1センチだけ伸びた2メートル1だが、これまでより大きく見えるのは気のせいではないだろう。 （福浦 健太郎）