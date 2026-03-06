◇オープン戦 日本ハム3―4西武（2026年3月5日 エスコンF）

新球スクリューに手応えを感じた。日本ハムの山崎福也投手（33）が、5日の西武戦でオープン戦初先発。3回に、2四球を与えるなど1死満塁から西川の三塁内野安打で先制を許し、4回も先頭打者の外崎への四球から追加点を奪われた。4回4安打2失点も、左腕は打者に変化球を意識させる投球で三振を奪うなど、収穫もあった。

「高め真っすぐの空振りというのは、去年全然なかった。今日は結構あったのでそこはシンプルにうれしかったですね」

2回無死一塁で外崎をスクリューなどで追い込み、変化球を意識させた中で最後は140キロの高め直球で空振り三振を奪った。カナリオに安打を許すなど、まだ完璧とはいえないが「（スクリューが）高めに浮いちゃまずいなと思いました。逆にいいところに決まれば、めちゃくちゃ（打者が）崩れてくれる。あとは球質をしっかり投げられればと思います」と先を見据えた。

また、この日は直球の球速も意識した。「スピードを出したかったのでその点では最後まで落ちずに良かった。最後の回でも140前半は出ていたけど、ばらつきがあったのでコントロールとスピードを合わせていけたら」とうなずいた。「（直球の）威力自体は良いかな。ちょっとばらつきがあるので特にランナーを出した時にどう扱うか突き詰めたい」。新たな武器を手に、開幕ローテ入りへ前進し続ける。（小渕 日向子）