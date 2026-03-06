７８１系を背に協力を呼びかける会長の佐瀬賢太郎さん（左）＝７８１系ライラック保存会提供

北海道で旧国鉄の特急「ライラック」として活躍した「７８１系電車」を保存しようと、横浜の鉄道ファンらが奔走している。２００７年の引退後も道内の幼稚園が残してきたが、老朽化で解体計画が浮上。千葉県に移し修復するため、クラウドファンディング（ＣＦ）で資金を募っている。

７８１系は１９７９年に登場し札幌─旭川間などを結んだ。厳しい冬に備え、着雪を防ぐ丸みを帯びた外観が特徴。廃車になった１両が物置として北海道函館市の幼稚園に譲渡され園児に親しまれたが、近年は傷みが目立つようになっていた。

解体の話を聞き付けたのは、千葉県に住む会社員佐瀬賢太郎さん（２９）。「産業遺産として未来の世代へ伝承しなければ」と譲り受ける約束を取り付け、同県内にある民間の車両展示施設「ポッポの丘」への移設を計画。「７８１系ライラック保存会」を結成し、同施設で活動する横浜市鶴見区の会社員太田啓之さん（６２）も加わった。

最大の難関は輸送費だ。９００キロの道のりを船舶や大型トレーラーで数日かけて運ぶ必要がある。「自己資金を取り崩しても到底足りない」（佐瀬さん）。そこで修復費も含め１６００万円を募ることにした。

支援総額は今月２日時点で９００万円を超えたが、道半ば。「高校時代に雑誌で７８１系を知り、遠く離れた横浜からずっと憧れていた」と話す太田さんは「このまま鉄くずにしたくない。厳しい状況だがぜひ協力を」と力を込める。

ＣＦはサイト「レディーフォー」から受け付ける。締め切りは１３日。