「二宮さんは2月15日から始まった侍ジャパンの宮崎強化合宿に駆け付けて、精力的に取材を行っていました」（スポーツ紙記者）

今回のWBCのスペシャルサポーターを務めているのが嵐の二宮和也（42）だ。

「二宮さんは少年時代から熱心な巨人ファンで、野球好きな一面があります。昨年7月には東京ドームで開催された千葉ロッテマリーンズと東北楽天ゴールデンイーグルスの試合で始球式に臨み、見事なサウスポー投球を披露していました」（前出・スポーツ紙記者）

実は二宮起用の背景には、大谷翔平との“9年来の絆”も影響しているという。

「もともと二宮さんと大谷選手は’17年の元日に放送された『嵐にしやがれ正月SP』（日本テレビ系）で共演しています。メジャーリーグ挑戦前で準備を進めていた大谷選手ですが、以前から嵐に興味があったようで二宮さんとの共演オファーを快諾。

番組内では一緒に野球ゲームに興じたりして意気投合。共演後、二宮さんは大谷選手について『すごくいい人。全然すれてなくて相葉（雅紀）くんの次にいい人』と冗談めかして絶賛していました。今も大谷選手との2ショット画像を携帯に大切に保存しているそうです」（テレビ局関係者）

二宮を知る芸能関係者も言う。

「二宮さんは以前、ロサンゼルスまで大谷選手の試合を見に行ったこともあったといいます。一方の大谷選手も空き時間には二宮さん出演の’23年の連ドラ『VIVANT（TBS系）を熱心に見ていました。海を渡ってお互いの仕事をリスペクトするよき友人だと聞いています」

2人が距離を縮めたのは、家族を持ったことも大きいようだ。

「二宮さんは’19年11月に結婚。’21年に長女、翌年には次女が生まれています。一方の大谷選手も’24年2月に真美子さんと結婚して昨年4月に長女が誕生。いまや娘を持つ“パパ友”でもあるのです」（前出・芸能関係者）

前出のテレビ局関係者も言う。

「二宮さんは今年2月に行われたCM発表会の中で、『日常生活のこだわり』について“何ごとも頭ごなしに否定しない”という心がけを語っていました。育児も同様で“頭ごなしに否定しない”教育を心がけているといいます」

大谷家の教育法にも通じると前出のスポーツ紙記者は続ける。

「大谷選手の父・徹さんは『翔平を本気で叱った記憶はほとんどない』と話し、“自己肯定感を育てる”教育を徹底してきました。大谷選手が二宮さんと馬が合うのも自然なことなのでしょう」

ニノは家族で帰国した大谷をパパ友としてもサポートできる希有な存在だった――。