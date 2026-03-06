金メダルは「猫のお陰」

オリンピックの「金メダル」を、愛猫に捧げた米国代表選手が話題になっています。

2026年「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」に、フィギュアスケート選手として出場したIlia Malinin選手（21歳）です。彼は団体フリー種目で１位になった直後、その金メダルを愛猫Mistyに譲ったことをSNSで明らかにしました。というのも、彼の活躍をずっと精神的に支えてくれたのが猫だったからです。

Malinin選手は、氷上での華麗な演技と驚異的な「４回転半ジャンプ」で知られています。でも氷上にいないときの彼は、大の猫好きとしても有名なのです。

猫との毎日は、「喜び」と「混沌」

飼っている2匹の子猫MistiとMiu Miuは、大のいたずら好き。彼の生活は、この2匹のお陰で毎日「喜び」と「混沌」に満ちているといいます。

「猫を飼い始めたことが、生活の大きなインパクトになりました。それぞれ白と黒の子猫で、2匹とも生後半年ほどです。ときどきめちゃくちゃ暴れん坊になって、真夜中に寝ようとしても、ぼくの近くを走り回って運動会をしたりします、猛スピードで部屋に跳び込んでベッドの上にジャンプしたり、周りの家具などに跳び上がるんです」と話すMalinin選手。

しかし家族について聞かれると、「実は妹がうらやましいのです。だって、家族の中では、ぼくより彼女のほうに猫たちがより懐いているようだから」と笑う彼です。

愛猫の応援が強い味方

Malinin選手は、今回のオリンピックで金メダルの最有力候補として出場しました。ショートプログラムでは2位に終わったものの、団体戦フリーでの1位獲得はその実力を証明しました。愛らしい猫たちの応援も、彼の力になったことでしょう。

氷上のMalinin選手の演技を特徴づけているのは、その情熱の深さと意志の強さ。もしかしたらそれは、MistiとMiu Miuの遊び心あふれる姿に触発されたものかもしれませんね。

残念ながらMalinin選手は個人種目での入賞はならず、2つ目の金メダルは逃してしまいました。でも今後も2匹の猫たちが、彼を精神的に支え続けることは間違いありません。

