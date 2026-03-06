¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿ー¡ª¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û³Ú¤Ê¾å¤Ë¥·¥ã¥ì¤ë¡ý¡Ö¤³¤Ê¤ìÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ü¥Ö¡×
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÄêÈÖ¥Ø¥¢¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡¢³Ú¤·¤ÆåºÎï¤Ë·è¤Þ¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¤«¤â¡£ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ý¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ü¥Ö¤ËÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ü¥Ö¡×¡£ÇòÈ±¤ò³è¤«¤¹Êý¸þ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉÑÅÙ¤â²¼¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¸¤à¥¹¥Þー¥È¤µ
8¥ì¥Ù¥ë¤Î°Å¤á¥°¥ìー¥¸¥å¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¶¯¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥Ü¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@sakosakosakosako¤µ¤ó¤Î¸ì¤ë¡Ö½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ä¥ä¤ÈÌÓÎ®¤ì¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£ÌÓÀè¤Ë´Ý¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¡¢¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾Àþ¤¬±Ç¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¤éÍê¤ì¤ëÄêÈÖ¥«¥éー
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ùー¥¸¥å·Ï¤Ï¡¢²«¿§¤¤¿§ÁÇ¤ò´Þ¤àÇòÈ±¤È¹¥ÁêÀ¤ÎÄêÈÖ¥«¥éー¡£¥ª¥êー¥Ö¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÃÏÌÓ¤ÎÀÖ¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÊÈ¯¿§¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÇòÈ±¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¥Æ¥«¥ê¤â¥»ー¥Ö¤Ç¤¤½¤¦¡£Ä©Àï¤·¤¿@acco.mama¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤º¬¸µ¿¤Ó¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¡£¥«¥éー¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³°¥Ï¥Í¤ÇÆ°¤¤òÂ¤»¤Ð¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤â¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¤Ç°ÅÈ±¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë
ÇòÈ±¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÃÏÌÓ¤ä¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¡£¥¢¥Ã¥·¥å·Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤òºÙ¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾åÉÊ¤«¤ÄÃÎÅª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¡£½Å¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤Ê¬¡¢¥Ü¥Ö¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥äー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤ÆÈ´¤±´¶¤ò¥Õ¥©¥íー¡£¤¯¤Ó¤ì¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´Ý¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÈ¿§´ó¤»¤Ç¼ã¸«¤¨¤ò¸å²¡¤·
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ～ÄãÌÀÅÙ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢ÃÈ¿§ÆÃÍ¤Î¥Ä¥ä¤¬°õ¾ÝÅª¡£¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤¼Á´¶¤Ë¶á¤Å¤±¤½¤¦¡£É½ÌÌ¤òÄ¹¤¯»Ä¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢È±¼Á¤ä¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤Ã¤Ú¤ê¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔ°Â¤Ï·Ú¸º¡£²Ú¤ä¤«¤Ê±¢±Æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºø»ë¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò¤Þ¤È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï
@sakosakosakosakoÍÍ¡¢
@acco.mamaÍÍ¡¢
@yuuna__iwamaÍÍ¡¢
@shoki______hairÍÍ
¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S