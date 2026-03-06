母の葬儀で「あなたの元カレと付き合ってる」友人の衝撃告白に絶句した女性 → 即行で絶縁

長年付き合ってきた友人であっても、たった一つの言動で一気に「無理」となってしまうことがある。大阪府の女性（70代〜）から、高校時代からの友人グループの1人と絶縁したというエピソードが届いた。

女性はかつて交際していた男性とは別の人と結婚したが、一方でその友人は、夫の浮気が原因で離婚を経験していたという。

「人のお古の男は要らない」と言っていたはずの友人が……

離婚後の友人は、かなり強気なことを言っていたようだ。

「友人は人のお古の男は要らないと言ってました」

しかし、その舌の根も乾かぬうちに、信じられない場所で再会することになる。

「私の実母が亡くなり葬儀に元彼氏と友人がやってきて、私（投稿者）が違う人と結婚したから（友人は）元彼氏と付き合っているとの事だった」

身内の葬儀という厳かな場で、わざわざ友人の元カレを同伴して「付き合っている」と報告してくる神経は大分すごい。「お古は要らないのでは無かったのかな」という女性のツッコミは至極真っ当だ。

その後、女性はその友人と即行で絶縁した。

「（友人は）同窓会にも顔見せしません。私はしっかり出席してその子の実態を話してます」

同窓会で語り継がれるほど、その時の衝撃と矛盾が凄まじかったということだろう。こればかりは「お古」云々以前に、報告する場所を完全に間違えた友人の自業自得と言えそうだ。

