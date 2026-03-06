º£Æü6Æü(¶â)¡¡¶áµ¦¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¡¡ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
º£Æü6Æü(¶â)¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬À¾¤«¤é²¼¤êºä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶áµ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï±«¤Î¹ß¤ê½Ð¤·¤¬ÃÙ¤¯¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌ¤ËÈô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢º£Æü¤âËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦¡¦Åì³¤¡¦´ØÅì¡¦ÅìËÌÆîÉô¡¡ºÇ¤â¾å¤Î¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥é¥ó¥¯
º£Æü6Æü(¶â)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬À¾¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£ËÌÉô¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤ÎÁá¤¤½ê¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é±«¤Ç¡¢Ãëº¢¤Ë¤Ï¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤Ë¤â±«±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÖÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦¤äÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÅì¡¢ÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢±À¤Î´Ö¤«¤é¤È¤¤ª¤êÆü¤¬º¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌ¤ËÈô¤Ó¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¡¡¹ÈÏ°Ï¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ïº£·î²¼½Ü¤«¤é
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢º£·î¤ÎÃæº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¶å½£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£·î¤Î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃÏ°è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢4·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£