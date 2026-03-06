ÂôÅÄ¸¦Æó¤ÈÅÏÊÕÂçÃÎ¤¬£×¼ç±é¡¡¥í¥Ã¥¯²»³Ú·à¡Ö¥¬¥¦¥Ç¥£¡ß¥¬¥¦¥Ç¥£¡×·Î¸Å¾ì¥·¥ç¥Ã¥ÈÆþ¼ê
¡¡²Î¼ê¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¡Ê£·£·¡Ë¤È¡Ö¹õÇ£Ã£È£Å£Ì£Ó£Å£Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯²»³Ú·à¡Ö¥¬¥¦¥Ç¥£¡ß¥¬¥¦¥Ç¥£¡×¡Êºî¡¦±é½Ð¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ß¡á£³·î£±£´¡Á£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦£Å£Ø¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¡¢£´·î£³¡Á£·ÆüÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î·Î¸Å¾ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò£µÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡ÂôÅÄ¤ÈÅÏÊÕ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î·úÃÛ²È¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¤ò£²¿Í£±Ìò¤Ç±é¤¸¤ë²»³Ú·à¡£Ï·¤¤¤¿¥¬¥¦¥Ç¥£¡ÊÂôÅÄ¡Ë¤¬¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¬¥¦¥Ç¥£¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´ñÌ¯¤ÊÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢£²¿Í¤Ï·àÃæ¤Ç²Î¾§¤âÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÂôÅÄ¤Ï£±£¹£¸£¹Ç¯¤«¤é£±£°Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿°ì¿Í¼Çµï¤Î¡Ö£Á£Ã£Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó²»³Ú·à¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤ÉÉñÂæ·Ð¸³¤ÏËÉÙ¡£²»³Ú·à¤Ë¤Ï¡ÖÂç°Ì¾¡Á£Ô£è£å¡¡£Â£á£ä£â£ï£ù£ó¡¡£Ì£á£ó£ô¡¡£Ó£ô£á£î£ä¡ª¡×¡Ê£±£·Ç¯¡Ë°ÊÍè£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·Î¸Å¤ò½Å¤Í¡¢¸ø±é¤ÎÀºÅÙ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Î¸Å¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆü¡¹¥»¥ê¥Õ¤ä²Î¤ò¸ò¤ï¤¹Ãæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬¿Ì¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é´Ñ¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²ù¤·¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Á°Çä¤ê¹¥É¾¤Ë¤Ä¤µÞ¤¤ç¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤â·èÄê¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¬¥¦¥Ç¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£