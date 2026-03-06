アイドル界屈指の野球好きとして知られる「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が、５日に開幕したＷＢＣに熱視線を送っている。各国の超一流メンバーが名を連ね、史上最高レベルとの呼び声も上がる今大会。大ファンを公言しているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）も米代表として初出場が決まっており「すごくワクワクしています」と胸を躍らせている。

牧野にとって、今回は難しい立場を強いられている。「日本が連覇するところも見たいですけど、ジャッジが世界一になるところも見たいんです」。これまでは侍ジャパンを全力で応援してきたが、一番の推し選手が満を持して参戦。「日本かな…。いや、ジャッジかな…。迷いますね。すごく迷います」と今も悩み中だが、「やっぱり、決勝は日本対アメリカで見られたら」と熱を帯びながら話した。

ジャッジは２２年にア・リーグ歴代最高記録の６２本塁打を放つなど３度の本塁打王に輝いたほか、昨年は首位打者のタイトルも獲得。数々の栄光を手にしているが、意外にもヤンキースでワールドシリーズを制覇した経験はない。個人の活躍がチームの勝利に反映されないことも度々あり「ジャッジの悲しそうな顔はいつも見てるんです。だから、喜んでる顔を見たいです」と切に願っている。

一方で、日本の力も世界に証明してほしいと熱弁。「そんな簡単に勝てるとは思ってない。だからこそ、ここで勝てば日本の本当の強さが分かると思います」と期待を寄せる。胸の高鳴りに、思わず「ＬＯＶＥマシーン」を歌い出し「〽日本の未来は ＷＯｗ Ｗｏｗ Ｗｏｗ Ｗｏｗ 世界がうらやむ Ｙｅａｈ Ｙｅａｈ Ｙｅａｈ Ｙｅａｈ 侍ジャパン！」と満面の笑みを見せた。

日本の注目選手には「ベタですけど」としつつ、大谷翔平選手（３１）を挙げる。「『絶対ホームラン打ってくれるでしょ』とかいろいろ期待しちゃうけど、その期待をいつも上回ってくれる」。自身が応援する日本ハムを巣立って以降は、大谷の本塁打を生で見たことがないといい「やっぱり、一番楽しみにしています」と目を輝かせた。

問題は、自身の仕事のスケジュールだけ。チケットは確保しているといい「絶賛、話し合い中です。『行きます！』とは言ってるんですけど…」とチラ見されたマネジャーは苦笑い。米での現地観戦にも意欲を見せ、ボルテージは、既に最高潮だ。（松下 大樹）

〇…日本ハム時代から愛するダルビッシュ有投手（３９）は、２月の宮崎合宿でアドバイザーとしてチームに参加。若手選手に寄り添う姿は、牧野自身の境遇と重なる部分があったといい「ＯＧの高橋愛さんは、毎回コンサートに来てくださって感想と一緒に『真莉愛ちゃんのパートだと、もっと低い声を出せたら良いよ』ってその場で実際に歌ってくださる。飯田圭織さんもアドバイスをくださるんです。ダルビッシュ投手と同じように、私たちのことを思って言ってくださっているので、感謝の気持ちでいっぱいです」と明かした。

◆まりあ的注目ポイント

▼日本ハムの４選手 私が応援するファイターズからは、伊藤大海投手（２８）と北山亘基投手（２６）が出場。２人が世界で活躍する姿を見たいですし、チャイニーズタイペイ代表として出場する古林睿煬投手（２５）と孫易磊投手（２１）の活躍も楽しみです

▼ニカラグアのダスティ・ベイカー監督（７６） 当時、サイン盗み騒動で大変だったアストロズの監督に２０２０年シーズンに就任され、チームのために熱くなっていた姿に感動したんです。２３年に監督業から引退されましたが、もう一度監督としての姿を見られるのは感激です

▼米エースのポール・スキーンズ投手（２３） 昨シーズンのサイ・ヤング賞投手。今大会では２試合で先発登板するとのことなので、日本との決勝戦で投げてくるんじゃないかなと思っています

◆牧野 真莉愛（まきの・まりあ）２００１年２月２日、愛知県出身。２５歳。１２年、ハロプロ研修生に所属。１４年、「モーニング娘。」に１２期生として加入。２５年、サブリーダーに就任。特技はバレエ、習字、絵を描くこと。ＮＰＢでは日本ハム、ＭＬＢではヤンキースを応援。血液型Ａ。愛称・まりあ。