巨人は３月１７日に東京ドームで行われるヤクルトとのオープン戦に、指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ≒ＪＯＹ（ニアリーイコールジョイ）が登場すると発表した。当日はパフォーマンスに加え、球団公式マスコットガール「ヴィーナス」とのコラボダンスで会場を盛り上げる。ファーストピッチも行う予定となっている。

実施内容は以下。

・ジャビット、ヴィーナスとのコラボダンスと≒ＪＯＹによるパフォーマンス（午後５時４０分頃〜）

・ファーストピッチ（天野香乃愛、江角怜音）

☆天野香乃愛コメント

「この度、読売ジャイアンツさんの試合にて、ジャビットさん、ヴィーナスさんとのコラボダンス、≒ＪＯＹによるパフォーマンス披露、さらにファーストピッチを務めさせていただけることになりました。このような素晴らしい機会をいただけたことをとてもうれしく、光栄に思っております。「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５」に出演させていただいた際や、私たちの全国ツアー２０２５の有明公演に出演してくださった際にも、読売ジャイアンツの皆さまにはいつも温かく接していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。熱気ある試合を更に盛り上げられるよう、そしてご来場の皆さまに楽しんでいただけるよう、精いっぱい頑張ります！よろしくお願いいたします！」

☆江角怜音コメント

「この度は歴史ある読売ジャイアンツさんの試合でパフォーマンス、そしてファーストピッチという貴重な機会をいただき本当に光栄に思います！読売ジャイアンツさんの勝利を願い、心を込めて一球を投げさせていただきます！そして球場をさらに熱く盛り上げられるよう精一杯パフォーマンスをさせていただきます！」