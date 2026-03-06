プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。羽生さんは５日、宮城県内のスケートリンクでリハーサルに参加。メンテナンス期間を経て、昨年７月以来の登場となった。故郷での４年連続のショーで再始動。２０１１年３月の東日本大震災発生から１１日で１５年になる被災地から、今年も希望を発信する。

リンクに羽生さんが現れただけで、空気が華やぎ締まった。昨年８月に自身のＸで「今シーズンですが、より進化するためにメンテナンス期間を設けることにしました」と報告。同７月に仙台市アリーナで行われた開館記念のアイスショー「Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｓｋａｔｅ」以来、８か月ぶりの登場となった。メンテナンス期間を経て、羽生結弦が銀盤に帰ってきた。

ループ、フリップなどの３回転ジャンプを跳び、変わらぬ美しい滑りを披露した。約３時間、仲間たちと調整。２３年の初公演の顔ぶれに、１８年平昌五輪銅メダルのハビエル・フェルナンデスさん（スペイン）が加わったのが翌２４年。不動のファミリーでショーを作り上げてきた。振付師のデービッド・ウィルソンさんを中心に、無良崇人さん、田中刑事さんら出演者全員で動きを確認する様子は息ぴったり。信頼関係を、互いの笑顔が物語っていた。

１１日で東日本大震災発生から１５年になる。仙台市で被災した羽生さんは、自宅から避難所に向かう夜空で見た星空に「希望の光」を感じ、イタリア語で「星降る夜」を意味する「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」を公演名にしている。４年連続４度目の開催。座長として今年もリーダーシップを発揮していく。昨年１２月のショー開催発表時、コメントを残した。「仲間のスケーターと共に、国籍も超えて、一つの輪となって一つの希望を生み出していけたら」。大切な故郷で、大切な仲間と、再始動の一歩を踏み出す。（高木 恵）

◆配信 「東和薬品 ｐｒｅｓｅｎｔｓ 羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」はＨｕｌｕで独占生配信。