【見どころ＆予想スタメン】Ｊ１千葉　開幕４戦未勝利もスタイル不変でダービーへ…７日・柏戦

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 千葉―柏（７日・フクアリ）

Ｊ１千葉は、７日にホームで柏とＪ１の舞台で１７年ぶりの「千葉ダービー」を戦う。

開幕から４戦未勝利と苦しい状況は変わらないが、基本概念である「自分たちが積み上げてきたものを１００パーセント出し切る」というスタイルは当然、微動だにしない。２日の公開練習で日高がスタイルを貫く理由を「（小林）慶行さん（監督）のサッカーが自分たちに染みついているので」とキッパリ語れば、５日の試合前会見で小林監督は「自分たちの全てをしっかりと出し切る」と意気込む。負けが続いていることで守備的な戦術に変更するような考えはチームに存在しない。

日高はチームの現状を「うみを全部出している感覚」と表現した。その意味は「個人がレベルアップできればチーム全体もレベルアップする。試合を通して個人が成長していくことは目指さなくてはいけない。チームの構造としては通用する。あとは個人のクオリティー。一発決められるかどうかもクオリティー次第」と語った。

トップチーム全３２選手（２種登録除く）のうち、過去１シーズンでＪ１リーグ戦の年間半分以上を出場したことのある選手は米倉、鈴木大、鳥海、田口、小林、安井、呉屋、Ｃ・ジュニオの８人のみ。Ｊ２からＪ１基準へ、チームは進化を図る最中にある。

チーム状況では、コンディション不良から復帰し前節ベンチ入りした久保庭は２日の公開練習でフルメニューを消化。さらに岩井、猪狩とオフ明け恒例の居残り練習までみっちりトレーニングを積み問題はなさそうだ。２節（２月１５日・川崎戦）以来の先発復帰の可能性はある。（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、鈴木大、河野、日高

ＭＦ イサカ、エドゥアルド、前、津久井

ＦＷ Ｃ・ジュニオ、石川