先週のオーシャンＳをペアポルックスで勝たせていただきました。昨年の高松宮記念以来のコンビ。正直、道中の位置取りなどは全く想定外だったのですが、今までとは違い、直線にかけた末脚勝負が自分でもビックリするほど、うまくいきました。次は高松宮記念。Ｇ１で楽ではありません。ただ、状態はまだ上がりそうですし、こういう競馬ができたことで幅が広がったのは大きな収穫。全力で挑んでいきます。

中山記念のシャンパンカラーは１０着。ゲートをうまく出たのだから、もっと積極的に乗っていれば…。こちらは悔いの残るレースです。ただ、２回乗りましたが、もう一度重賞を取れるぐらいの力を持つ馬であることは間違いありません。

今週は土曜の中山牝馬Ｓでボンドガールに騎乗します。先週の美浦で初めてコンタクトを取りましたが、気性的に難しそうな面はあります。ただ、それでも重賞で２着が７回もあるのは高い能力を秘めているからでしょう。まずは道中の折り合いがカギ。そして、直線で脚をどれだけ引き出せるか。何とか初のタイトルへ導きたいと思います。（ＪＲＡ騎手）