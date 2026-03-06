“伝説の家政婦”志麻さん、初の出張料理 パリ在住の3児の母・杏に“作り置き日本食”伝授
俳優の杏が、6日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）に出演する。
【番組カット】日本とは全く異なるスーパーで！素材を選ぶ杏たち
今回は、“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが、番組初となる出張料理に挑戦する。行き先は、志麻さん第2の故郷ともいえるフランス・パリ。そこでは、フランスと日本で2拠点生活を送る杏が志麻さんを待っていた。
志麻さんは、3児の母でもある杏に子どもでも食べられるフランスの家庭料理を伝授する。日本とは売っているものが違うフランスの食材を一緒に買い込み、杏も調理を手伝いながら作られるのは、和風の要素をも取り込んだ志麻さん流のフレンチ家庭料理の数々。杏の胃袋はもちろん、子どもたち用にと用意した持ち帰り容器まであっという間に満たされていく。
さらに、5年間で総額1000万円超えの当選を果たした懸賞女王にテクニックを学び、フリーアナウンサー・直川貴博とモデル・ゆめぽてが1ヶ月の懸賞生活に挑戦。果たして高額当選なるか。
