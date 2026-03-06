Juice＝Juiceの段原瑠々（24）が5日までにグループのブログを更新。マクドナルドのWebCMに起用されたことを報告した。

段原は「こんばんは この度マクドナルドさんのWebCMをJuice=Juiceが担当させていただくことになりました！」と報告。「マクドナルド×Juice=Juice こんなことがあっていいんですか 本当にうれしい、、!!!」と喜びをつづった。

続けて「私のブログとか、SNSを見てくださっている方はお分かりかと思いますが私てりたま大好きなんです!!全期間限定の中でもめちゃくちゃ好きです てりたまの季節を1ファンとして毎年楽しみにしているんだけど、今回WebCMを担当させていただくことになって、もっともっと楽しみになりました」とてりたま愛をつづった。

さらに「撮影も本当に楽しくて、監督さんが盛れミの武道館公演の映像をすごく見てくださっていて 細かいところまでこだわりと愛と溢れていて、とても嬉しかったです!!ありがとうございます」と撮影時のエピソードを明かし「まさか盛れミのポーズでてりたまを持てる日が来るなんて思っていなかったなぁ」と思いをはせた。

また「この春は『盛れ！てりたまーレ』みんなで楽しみましょう」と呼びかけた。

CMではメンバーが自身らの楽曲「盛れ！ミアモーレ」の替え歌を披露。てりたまバーガーを手にパフォーマンスをする姿が見られる。