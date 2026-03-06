元ピンクレディーで歌手の未唯mie（67）が5日までにインスタグラムを更新。歌手で女優、元キャンディーズの伊藤蘭（71）とのショットを公開した。

未唯mieは「『未唯mieの日LIVE』にステキなお客さまが、遊びに来て下さいました 敬愛する、伊藤蘭さん 放送作家の山田美保子さん 女優の藤田朋子さんとアコーディオン奏者の桑山哲也さんご夫妻 メンタル・アドバイザー並木良和さん」と自身のライブに来場した、豪華著名人らを紹介。記念写真やフラワースタンドの写真を投稿した。

「お写真が撮れなかった方達も、たくさんのゲストに足を運んで頂けてとても嬉しいです その上お花まで頂戴して、幸せ者です 大竹しのぶちゃんも、ありがとうです!」と感謝を伝えた。

「今日だけ余韻に浸って 明日からまた、張り切って様々な準備に勤しみま まだまだ寒い日と花粉も飛び出して、体調管理が大変かと思いますが、皆さま どうぞご自愛下さいね」とフォロワーへ呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「往年のアイドル 最高」「70年代のトップアイドル蘭ちゃんと未唯ちゃん」「ピンクレディーキャンディーズ懐かしい青春だぁ」とコメントが寄せられている。