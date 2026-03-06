「子どもたちの写真アトリエ」を開く立林さん（左）と原さん＝２月２７日、横浜市中区

横浜市中区のフォトスタジオが今月下旬、不登校や発達特性のある小学生を対象にした無料の写真アトリエを開く。自身も発達障害のあるプロの写真家が、撮影から作品の展示まで“伴走”。生きづらさを感じる子どもたちに、写真を通じて「自分を肯定できる場所」を提供する。

２１日に「子どもたちの写真アトリエ」を開くのは、フォトスタジオ「ラシク」オーナーの立林ゆう子さん（４１）＝同市磯子区＝と、写真家の原哲也さん（４９）＝同市中区。

２人が開設を決意したきっかけは、立林さんの長男（１１）だ。

もともと文字を認識するのが苦手だった。小学校入学後、宿題をやらず、忘れ物が続いた。「普通にできないことに焦り、叱ってしまった」と立林さん。コロナ禍で変則的になった学校生活にも慣れず、不登校気味になった。立林さんは息子の将来に不安を感じていたという。

転機は長男が２年生の時。原さんが長男にカメラを持たせ、外に連れ出した。「写真に正解はない」。アドバイスは特段しなかった。時間がたつにつれ、楽しそうにシャッターを切る長男。「（撮った写真を）見てほしい」。請われ、原さんが液晶モニターで確認すると、電車の床に映った自分の影や水槽越しに撮った青空など、ユニークな視点の作品が映し出された。原さんが思わず「天才じゃん」と声をかけると、満面の笑みを見せた。それ以降、長男はカメラを手放さなくなった。

立林さんは「この子には世界がこういうふうに見えているんだ、と驚いた。表情が明るくなり、自分に自信を持つようになった息子を見て、『普通』に当てはめることは彼のためにならないと気付いた」と回顧。「子どもだけでなく、同じ悩みを持つ母親のことも肯定できる場所をつくりたいと思った」と説明する。