モデルでヨガインストラクターの石井里奈（36）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

「本日2026年3月5日 昨年からお付き合いさせていただいていた方と入籍させていただきました 今日はなんと今年1番の最強開運日だそうです」と報告。デコルテから背中を大胆に純白のウエディングドレス姿も公開した。

お相手の方に関しては「毎日を笑顔で楽しく過ごすことができるとても優しい人です」と紹介し、ツーショットも披露。「結婚しても変わらずあたたかい応援していただけると嬉しいです」と願った。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「世界一の花嫁」「可愛すぎるプリンセス」「美しすぎるよー」「美しくて鳥肌が」「お綺麗すぎます」「最高に可愛い」「誰よりもドレスと幸福が似合う」などのコメントが寄せられている。

石井は埼玉県出身。市立浦和高、上智大外国語学部ポルトガル語学科卒。08年に「月刊プレイボーイ」ミス入学式グランプリ受賞。女性ファッション誌のモデルや、数々のCMなどにも出演。趣味は料理、トレーニング、海外旅行。特技はポルトガル語、テナーサックス、ピアノ。書道10段、英検準一級など取得。身長165センチ。