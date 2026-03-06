ＷＢＣに出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が慣れ親しんだ“庭”で連覇への号砲を鳴らす。５日は非公開練習に参加。６日の１次Ｒ初戦の台湾戦に備えた。気負いはない。準備はできた。中軸を任される主砲は「試合になれば何でもいいんで、打てるように頑張りたい」と、勝利に貢献する覚悟を示した。

誰よりもアーチの描き方を知る場所から頂への道のりがスタートする。１次Ｒは昨年まで本拠地としてプレーしていた東京Ｄで開催。この地で積み上げた本塁打の数は歴代７位の通算１２２本だ。全ての放物線が体に染みついている。１月の代表選出直後に「また東京ドームでお会いしましょう」とコメントを残したように、この地での戦いをずっとイメージしながら調整してきた。昨季本拠では打率３割１分７厘、１１本塁打の好成績。“大好物”の東京Ｄで凱旋アーチが飛び出せば最高の始まりになる。

勝負強い男として攻守でかかる期待は大きい。２３年大会では打率３割３分３厘、２本塁打と躍動。世界一に貢献した。前回は大会前は控えが有力とされる立場から逆転で定位置を奪ったが、今大会は堂々と正三塁手を任される。メジャーリーガーとして立場も変化しているが、「いや、僕は変わらないです。あまり何も変わらないですよ」と笑う。肩肘を張る様子は一切ない。自然体で快音を奏でていく。

巨人時代の開幕戦では９試合に出場して３３打数６安打、０本塁打。この大舞台で初の“開幕弾”が出れば大きな勢いがつくことは間違いない。この日は打撃練習を実施。１日に帰国したばかりだが、コンディションは整った。「やっぱり緊張すると思うので頑張ります」。悠然と構える岡本が再び歓喜へと導いていく。（宮内 孝太）

◆岡本と開幕戦 巨人時代に９年連続でスタメン出場。直近は７年連続で４番で起用されている。開幕戦では９試合で３３打数６安打の打率１割８分２厘、２打点。本塁打はなかった。昨季は３月２８日のヤクルトとの開幕戦（東京Ｄ）に「４番・一塁」で先発出場して、５打数１安打の成績だった。