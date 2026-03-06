ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は９２６ドル安 シカゴ日経平均先物は５万４２４０円
NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均 47813.17（-926.24 -1.90%）
ナスダック 22631.88（-175.60 -0.77%）
CME日経平均先物 54240（大証終比：-900 -1.66%）
欧州株式5日終値
英FT100 10413.94（-153.71 -1.45%）
独DAX 23815.75（-389.61 -1.61%）
仏CAC40 8045.80（-121.93 -1.49%）
米国債利回り
2年債 3.581（+0.033）
10年債 4.129（+0.033）
30年債 4.739（+0.005）
期待インフレ率 2.325（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（+0.091）
英 国 4.542（+0.101）
カナダ 3.345（+0.069）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝80.08（+5.42 +7.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5075.60（-59.10 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
71134.63（-2206.25 -3.01%）
（円建・参考値）
1120万5838円（-347551 -3.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
