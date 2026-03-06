NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均　　　47813.17（-926.24　-1.90%）
ナスダック　　　22631.88（-175.60　-0.77%）
CME日経平均先物　54240（大証終比：-900　-1.66%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10413.94（-153.71　-1.45%）
独DAX　 23815.75（-389.61　-1.61%）
仏CAC40　 8045.80（-121.93　-1.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.581（+0.033）
10年債　 　4.129（+0.033）
30年債　 　4.739（+0.005）
期待インフレ率　 　2.325（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（+0.091）
英　国　　4.542（+0.101）
カナダ　　3.345（+0.069）
豪　州　　4.798（+0.051）
日　本　　2.153（+0.043）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝80.08（+5.42　+7.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5075.60（-59.10　-1.15%）

ビットコイン（ドル）
71134.63（-2206.25　-3.01%）
（円建・参考値）
1120万5838円（-347551　-3.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ