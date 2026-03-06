視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

せいや探偵による新コーナー『放課後ナイトスクープクラブ』。番組には、全国各地の小中学生から、たくさんの依頼が寄せられている。そこで、子どもならではの視点から見た疑問や悩みを、せいや探偵がリーダーとなって、子どもたちと共にどんどん解決していく。集まってくれたのは、小1から中２までの男女６名。毎夕食時、箸でなめるように牛乳を飲み母親に咎められるという小2の女の子は、実際にその場で「牛乳を箸で飲むと、どれくらいかかるか？」を実践してみる。水道水が大好きな小３男子の「色々な県の水道水が飲みたい」では、各自が住む東京、神奈川、静岡、大阪、福岡、愛媛の水道水を試飲し比較。

また、「絶対に長袖は着たくない」と訴える１年中タンクトップの小１男子が、母親に分かってもらえるにはどうしたらいいか！？ 全員から様々なアイデアが飛び出す。さらに、小３と小１の姉妹の妹は、どれだけ人がいても誰がオナラをしたのか分かるのだとか。そこで、「おなら当てゲーム」を敢行。果たして、誰がオナラをしたのか分かるのか？ 最後は、中２男子によるお悩み相談。８歳の頃からギターを始め、昨年末には「COUNTDOWN JAPAN 25/26」にも出演したという彼の恋の悩みに、小学生たちが次々と妙案を出していく。

3月6日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『すね毛で体毛布団を作りたい！』、石田靖探偵の『嗅いでよ！クサイ自慢決定戦』など、様々な依頼を解決した。