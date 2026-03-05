ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤¬¡ÖÆ©¤±¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¡¶ß¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍî¤Á¤ä¤¹¤µ¤¬¸þ¾å
¡¡ÀÄ»³¾¦»ö¤¬¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ©¤±¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³Á´Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ©¤±¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢ËÉÆ©¤±»Ø¿ô93.0¤È¤¤¤¦¹â¤¤ËÉÆ©¤±ÀÇ½¤È¼×Ç®¡¦·ÁÂÖ°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó3ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ©¤±¡×¤ä¡Ö¶ß¸µ¤Î¥á¥¤¥¯±ø¤ì¡×¤È¤¤¤¦Çò¥·¥ã¥ÄÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¡£¡Ö²½¾ÑÉÊËÉ±øÀ¸ÃÏ¡×¤ò¶ßÎ¢¡¢Âµ¸ýÎ¢¤ËºÎÍÑ¤·¡¢ÉôÊ¬Àö¤¤¤ò¤»¤º¤ËÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤â¶ß¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤äÈé»é±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤äÏÆÉôÊ¬¤Î¾Ã½¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5489±ß¡£
◾️ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢