¥Õ¥¡¥»¥Ã¥¿¥º¥à¤ä¥À¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¹â±ß»û¤ò¥Ð¥¤¥¯Áö¹Ô¡¡¸ÅÃå²°¡ÖÈà´ß¡×¤¬4¼þÇ¯
¡¡Èà´ß¤Ï¡¢2022Ç¯3·î9Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¸ÅÃå¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ³°20°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¾¦Å¹³¹Æâ2³¬¤Ø°ÜÅ¾¡£¹â±ß»û¥Ñ¥ë¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¼çºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤â´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHIGAN The 13 M-51 Masterpieces¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Êdoublet¡Ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥»¥Ã¥¿¥º¥à¡ÊFACETASM¡Ë¡×¡Ö¥Õ¥ß¥È ¥¬¥ó¥ê¥å¥¦¡ÊFUMITO GANRYU¡Ë¡×¡Ö¥¥Ç¥£¥ë¡ÊKIDILL¡Ë¡×¤¬Æ±´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿1950¡Á60Ç¯Âå¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸M-51¡Ê¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¡Ë¤ò·×13ÃåÈ¯É½¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿13Âæ¤Î¥Ù¥¹¥Ñ¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¿¤Ë¾è¤Ã¤¿¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¡¢ÏÂÅÄËÙ¸ø±à¤«¤é¹â±ß»û¤Ø¸þ¤±¤ÆÂâÎóÁö¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈà´ß¤Î¸ø¼°Instagram¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
◾️HIGAN The 13 M-51 Masterpieces
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§Æü¤ÎÆþ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ê17:42º¢¡Á¤òÍ½Äê¡Ë
ÇÛ¿®¡§Èà´ß ¸ø¼°Instagram