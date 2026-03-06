◇オープン戦 ロッテ1―0楽天（2026年3月5日 静岡）

ドラフト2位のルーキー左腕が開幕ローテーション入りに名乗りを上げた。ロッテ・毛利（明大）がオープン戦に初先発し、3回を1安打無失点で初白星。直球、カーブ、ツーシームの“三本の矢”を駆使し、助っ人3人をクリーンアップに並べた楽天打線を封じた。

「どんどんゾーンで勝負していこうって（捕手の）松川と話して、それができたかなと思います」の言葉通り、ストライクを先行させ、初回をわずか9球で3者凡退で片付けると、2回1死からゴンザレス、浅村はいずれもツーシームで空振り三振。3回は1死から明大の1年先輩・宗山に初球142キロの直球を中前に運ばれた。「ちょっと待ってくれって感じ。いろいろ投げて対戦したかったですけど。負けました」と悔しがったが、その後を冷静に切り抜けた。

サブロー監督は「素晴らしいとしか言いようがない。度胸もあるし、制球も良いし、決め球もある」と絶賛。開幕ローテーション入りについて「今日の投球を見せてくれたら、十分その可能性はある」と断言した。開幕投手候補の小島とジャクソンは当確で、WBCに出場する種市と田中も有力。残る2つの椅子を西野や、この日4番手で投げたロングらと争う。最速151キロ左腕の目標は新人王。「ここからは結果を出すだけ。しっかりアピールしていきたい」。その左腕で開幕の枠をつかみに行く。（大内 辰祐）

◇毛利 海大（もうり・かいと）2003年（平15）9月14日生まれ、福岡県出身の22歳。福岡大大濠では3年選抜で8強入り。明大では2年春にリーグ戦デビューし通算14勝。日米大学野球では第3戦で勝利し最優秀投手。25年ドラフト2位でロッテ入り。1メートル77、77キロ。左投げ左打ち。