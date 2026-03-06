フジテレビゴールデン帯に10年ぶり音楽番組『STAR』が誕生！『FNS歌謡祭』チームと『めざましテレビ』エンタメチームがタッグ

フジテレビにて、4月16日から新音楽番組『STAR』（毎週木曜 19時～20時 ※初回2時間スペシャル）が放送される。

■あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が登場

フジテレビの看板番組である『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を届ける。

MCは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）が担当することも決定した。

本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。フジテレビのゴールデン帯に約10年ぶり（※参考1）に歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活。

“音楽”という人生に寄り添うパートナーとの出会いを視聴者に届けるべく、世代を超えて愛されるあらたな音楽番組を送り出す。

※参考1 『水曜歌謡祭』2015年4月～9月放送

■MCには入社3年目の上垣皓太朗アナウンサーが担当

そんな『STAR』のMCは、老若男女に愛され、音楽が大好きだと語る、4月で入社3年目の上垣アナウンサー（2024年入社）が担当する。

『めざましテレビ』『めざましどようび』の情報番組で活躍する他、『かまいまち』では安定感のある進行で番組を支える上垣アナ。さらに、FODで配信中のドラマ『上垣妄想人生計画』では、剛力彩芽とW主演を務め俳優業にも進出するなど、多岐にわたり活躍している。

幅広いジャンルの音楽に興味があるという上垣アナウンサーは、「その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたい」と意気込みを語り、あらたな音楽番組の顔として番組を導いていく。

さらに、上垣アナウンサーとともに、“STARナビゲーター”としてアーティストや俳優らが進行を担当することも決定。番組に華を添える“STARナビゲーター”が上垣アナウンサーとどのような化学反応を起こすのかにも注目だ。気になる初回の“STARナビゲーター”は追って発表される。

■『めざましテレビ』エンタメチームによる超最新エンタメコーナーも

『めざましテレビ』のエンタメチーム全面協力のもと、その週の最新エンタメ情報を詰め込んだコーナーを実施することが決定。

番組内で「めざましエンタ」として、音楽はもちろん、アニメ、映画、舞台など、あらゆるエンタメ情報を情報番組並みのスピード感でお伝えしていく。

豪華アーティストたちを迎え、高品質な音楽ライブとエンタメ情報を盛りだくさんでお届け。フジテレビが総力を挙げてお届けする新音楽番組『STAR』をお見逃しなく・

■番組情報

フジテレビ『STAR』

4月16日（木）スタート ※初回は2時間スペシャル（19:00～21:00）

毎週木曜 19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

