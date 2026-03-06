タレントの清水あいり（33）が5日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・42）に出演。夫と交際前に食事をした際のエピソードを披露した。

恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。ゲストは清水、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで、「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ。

「結婚相手の見極め方」の話題となり、清水は「旦那さんとお付き合いする前、食事に何回か行って。まだ仲良いわけじゃないし、まだ信用できない時期に“家まで送るよ”って言われた時があって」と、警戒したことを振り返った。

この申し出に「いいよ大丈夫」と断ったものの「暗いし送るよ」と引き下がらなかったため「じゃあお願いするわ」と了承した。送ってもらうことになったが、最後は警察署の前で「ここで大丈夫」と伝えて別れたことを明かした。

まさかのオチにかなでと金子は「警察署の前で?」「おもろすぎる」とびっくり。この清水の行動に交際前の夫から「賢明な判断だね」と連絡があり「否定しないで受け入れてくれた」と好印象を抱いたことを振り返った。

清水は2014年7月11日に自身のSNSで結婚したことを発表し「相手は日本男児です」と直筆文書で報告した。