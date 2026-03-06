落語芸術協会の真打ち昇進披露記者会見が5日、都内で行われ新真打ちの昔昔亭喜太郎（44）が亡き師匠への思いを語った。

師匠の昔昔亭桃太郎さんは昨年12月に敗血症のため80歳で亡くなった。この日は桃太郎さんの総領弟子で兄弟子の昔々亭慎太郎（52）が同席した。

師匠への思いを聞かれると、喜太郎は時折言葉に詰まった。「体調が良くないと聞いていて、みんなでお見舞いにいかないとと話していましたが、既に亡くなっていて、火葬も済んでいました。お線香をあげれたのも2月なので、今もいるような感じがします。亡くなってすぐにあの世に行くのではなく、今もドトールコーヒーの喫煙所にいるんじゃないかな」とまだ死を受け入れられていない胸中を明かした。

昇進を楽しみにしていた師匠からは「落語芸術協会はウケてなんぼ。お前も爆笑王になれ」とハッパをかけられていた。

生前の様子を話す喜太郎の目には涙が浮かんだ。それでも「師匠の遺志を継いで、師匠に負けない爆笑王になりたいと思いますので、よろしくお願いします」と力強く語った。

襲名披露興行は5月1日、新宿末広亭の興行からスタートする。