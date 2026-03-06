2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10時30分放送）は『10回切って倒れない木はない』に決定！初回放送は4月12日（日）。

主演を務めるのは、本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊淳。大河ドラマ『青天を衝け』、NHK連続テレビ小説『らんまん』、映画『52ヘルツのクジラたち』など数々の話題作に出演、自然体かつ確かな演技力で幅広い役柄に挑み続けている実力派俳優。さらにNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書』、『グラスハート』が全世界配信されており、活躍のフィールドはグローバルに拡大中。日本テレビでは、昨年放送したドラマ『恋は闇』で、連続殺人にまつわる秘密を抱えたミステリアスなキャラクターを繊細に演じて大きな話題を集めた。

そんな志尊が今回演じるのは、幼い頃に両親を亡くし、韓国有数の財閥の養子となった日本人青年のキム・ミンソク（青木照）。後継者と目され活躍していたが、養父の死後に失脚。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながら23年ぶりにやってきた日本で、医師・桃子と出会い、互いに惹かれ合っていく。

自分の居場所は一体どこなのか？やるせない想いを心の底に抱えて波乱の人生を生きるミンソクの苦悩、そして桃子とのピュアなラブストーリーをどう演じていくのか、志尊が見せる新たな魅力に期待が膨らむ。

また、本格的な韓国ロケを敢行するほか、志尊が韓国人キャストと韓国語での演技を披露するのもドラマの大きな見どころ。本作でのさまざまな初挑戦を通して、俳優としての新境地に踏み出す！

ミンソクと運命的な出会いを果たすヒロイン・桃子役など日本のキャストはもちろん、ミンソクの養父をはじめとする韓国のキャストまで、日韓の超豪華俳優陣も今後続々発表！

本作の企画を務めるのは秋元康。日本テレビでは『あなたの番です』、『真犯人フラグ』の企画・原案をはじめ、予測不能のミステリーで話題をさらってきた秋元が、数々の試練を乗り越えていく男女の純愛ラブストーリーを新たに手がける。

■秋元康 コメント

日本と韓国のプロジェクトを進めている時に、スタッフの一人が韓国のことわざを教えてくれました。『10回切って倒れない木はない』。つまり、どんなに難しいことでも、何度も挑戦すれば、必ず、成功する。いい言葉だなと思いました。このドラマを企画した時、そのことわざを思い出しました。企画を立ててからは、日本テレビの優秀なドラマチームに全て、お任せしたのですが、主演の志尊淳さんとは、いつか仕事をしてみたいと思っていたので、とても楽しみにしています。

セリフやト書きにはない何かを伝えてくれる素敵な俳優だと思っています。

視聴者のみなさんにも、『諦めない』って大切だなと思っていただける作品になると信じています。

■島ノ江衣未プロデューサー コメント

「日本人の両親のもとに生まれ、韓国の財閥の養子となった男性が主人公のラブストーリー」

この企画を秋元先生からいただいた時に、斬新な設定にとても驚きつつ、今まで見たことがないドラマになるのでは…！とワクワクしました。

そんな“新しい主人公”を演じてくださるのは、志尊淳さん。

ミンソク（照）というキャラクターについて、たくさん議論をさせて頂きました。

こんなに作品のことを考えてくれる熱意と姿勢に負けないように！とスタッフも一丸となって取り組んでいます。

そして、これから解禁となる出演者の皆様も素敵な方々ばかりです。

「あの世界的大ヒットドラマのあの人が！」という韓国人キャストの方々にもご出演頂きます。

日曜夜10時半が皆さんにとって待ち遠しい時間となるよう、頑張ってまいります。是非、ご期待ください！

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日スタート

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ

『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』『ながたんと青と−いちかの料理帖−』『単身花日』『ひだまりが聴こえる』など

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

番組公式X：@10kaikitte_ntv

番組公式Instagram：@10kaikitte_ntv

番組公式TikTok：@10kaikitte_ntv

推奨ハッシュタグ：#10回切って